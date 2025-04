Hija de Rubby Pérez relata cómo vivió su padre sus últimos momentos de vida

Visiblemente afectada por la tragedia que sacudió a República Dominicana, Zulinka Pérez, hija del icónico merenguero Rubby Pérez, compartió en una entrevista exclusiva detalles estremecedores sobre la noche en que perdió a su padre.

En conversación con Lourdes Stephen, Zulinka rompió el silencio para revivir los minutos finales junto al artista en el escenario de la discoteca Jet Set, donde ocurrió el colapso que le costó la vida al cantante.

La joven, quien formaba parte de la agrupación de su padre, reveló que la presentación parecía una más, hasta que un instante lo cambió todo. “Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó”, confesó, con la voz quebrada. La familia se encontraba sobre la tarima cuando la estructura del techo cedió repentinamente.

Zulinka relató que su esposo, quien también estaba presente, fue quien logró ponerla a salvo, pero no hubo tiempo para ayudar a Rubby. “Todo fue tan rápido, fue un abrir y cerrar de ojos, no me dio tiempo de sostener a mi papá, de agarrarlo, todo le cayó encima”, lamentó.

Una de las revelaciones más conmovedoras del testimonio fue el recuerdo de una conversación breve pero significativa momentos antes del derrumbe. Rubby, consciente de que su hija aún se recuperaba de una cirugía, le pidió que no usara su micrófono habitual: “No te pongas en mi micrófono, ponte en el tuyo para entonces yo entrar”. Para Zulinka, este gesto fue un acto protector: “Cosas del destino… yo canto siempre en su micrófono”.

Entre lágrimas, confesó el vínculo tan estrecho que mantenía con su padre: “Mi papá y yo éramos así, era mi amigo, mi confidente, mi banco, mi psicólogo, mi todo”. Su muerte, afirma, ha dejado un vacío irreparable: “Su vejez yo sabía que era mía… que yo lo iba a cuidar, a tener a mi lado”.

El país continúa de luto mientras las autoridades investigan las causas de la tragedia que también dejó a más de 200 personas afectadas.

Mientras tanto, Zulinka y su familia enfrentan la dura realidad de haber perdido a una leyenda del merengue, pero también a un ser profundamente amado.

