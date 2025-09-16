¿Realidad o distracción? Caramelo y Manelyk terminaron su relación. Después de que varios programas de Telemundo dieran la noticia, la pareja realizó un live en TikTok en donde confirmaron la ruptura, alegando que entre ellos todo estaba bien, pero que sus caminos debían ir por separado.

El público de “Caramelyk” sigue bastante escéptico, pero de momento toca aceptar lo que han dicho porque las señales “evidentes” están ahí. Los medios lo confirmaron, ellos salieron a validar la información y ahora incluso dejaron de seguirse en redes sociales.

Es todo muy “by the book”, ¿no creen?

Surgen muchas preguntas. Pero la más recurrente es: ¿qué tan cierto es lo que estamos viendo? Porque ahora hay incluso una nota que suma mucho al qué dirán y es la última entrevista de Caramelo que en Telemundo han compartido, en donde este aparece frente a cámara junto a nada más y nada menos que Aleska Génesis. ¡Qué está pasando!

Ahora no solo terminó con Manelyk, sino que juntan al ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” junto a Aleska Génesis, la exnovia de Luca Onestini, el mayor detractor de Caramelo en dicho reality. ¡Todo sigue siendo muy ‘by the book’!

¿Qué está pasando entre Caramelo y Aleska Génesis?

¡Nada! O como diría Manelyk González: “Cero coma cero”. El dominicano y la empresaria venezolana congeniaron en la semana de la moda de Nueva York porque ambos estuvieron desfilando y junto a ellos también estuvo Alejandra Tijerina.

Mane no desfiló, pero sí asistió como invitada a varios eventos y realizó contenido diverso en temas de moda y fashionismo.

Y aunque muchos creyeron que se verían algunas fotos o videos de Mane y Caramelo juntos, esto no pasó. Hay imágenes del ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” junto a Aleska, Alejandra y Valentina Valderrama. No hubo nada junto a su ahora exnovia.

Sea como sea, ellos parecen haberle puesto punto y final a su relación. Pero nadie se explica cómo es que pasaron de las entrevistas con declaraciones de amor de Caramelo para Manelyk en sus entrevistas junto a Luz García, a estar completamente separados.

Todo, a ojo del público, ha sido muy “de la noche a la mañana”; por esta razón es que pocos confían en lo que nos están diciendo.

El hecho de que el fin de su romance haya sido “limpio” y sin aparente drama le ha permitido a los fans poco a poco irse calmando con el aparente final de esta historia de amor.

Sigue Leyendo más de Caramelo aquí:

· Manelyk González y Caramelo confirman el fin de su relación: “No estamos juntos”

· Manelyk González da la cara tras rumores de ruptura con Caramelo: “El tiempo lo dice todo”

· Caramelo dice que “la gente de Lupillo” le quiso pagar a su ex pareja para hablar mal de él