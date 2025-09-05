Caramelo dice que “la gente de Lupillo” le quiso pagar a su ex pareja para hablar mal de él

La Casa de los Famosos All-Stars dejó como ganador a Carlos “Caramelo” Cruz. Durante su participación dentro del reality, el dominicano fue víctima de muchos señalamientos injustos por parte del público que apoyaba a otros participantes.

Tanto su hermano como el resto de la familia de “Caramelo” tuvieron que salir a dar entrevistas a los medios de comunicación para aclarar y demostrar que el futuro ganador de la edición “All-Stars” no tenía antecedentes penales y que, previo a ser parte del show de Telemundo, nunca había delinquido.

Su familia, junto a su expareja, tuvo que hacer ver que como padre también cumplía con sus obligaciones, y que todo lo que dentro del reality contaba sobre su vida fuera de La Casa de los Famosos era una realidad de trabajo, resiliencia y honradez.

Ahora que el juego terminó y que la final quedó de la siguiente manera, del quinto al primer lugar: Paulo Quevedo, Rosa Caiafa, Rey Grupero, Luca Onestini y Caramelo. Son muchos los exhabitantes que se han dedicado a hablar sobre quiénes merecían o no ganar. Rosa en varias ocasiones ha dado a entender que las votaciones podrían no haber sido parejas y que la ganadora del tercer lugar era ella.

Recientemente, Caramelo habló sobre lo que pasó una vez que él ganó el reality. Según Caramelo, la gente del cantante, que podría tratarse de su “fandom”, trató de contactar a la mamá de sus hijos para que saliera a hablar mal de Carlos Cruz.

Estas declaraciones del dominicano han generado controversia. Algunos comentarios fuertes y negativos en contra de Lupillo Rivera, quien lleva meses con un perfil bajo; hay quienes afirman que esto se debe a que pronto empezará la promoción de su nuevo libro y está buscando evitar que cualquier drama pueda perjudicar la venta del mismo. Mientras que otros aseguran que todo se debe a que él prefiere dejar el tema de la casa en el pasado y continuar con su vida y su legado musical.

Mira aquí las declaraciones recientes de “Caramelo”:

Para el cierre de esta nota podemos comentar que buscamos contactar con el intérprete de “Fondo, fondo, fondo” y para este momento aún no tenemos una reacción de su parte.

Sigue Leyendo más de Carlos “Caramelo” Cruz aquí:

· Aseguran que Caramelo y Manelyk González ya habrían terminado su relación

· Caramelo dice que la mudanza con Manelyk contempla vivir en México o en Miami

· Luca reacciona al aire a la confirmación del noviazgo de Manelyk y Caramelo