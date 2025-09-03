Aseguran que Caramelo y Manelyk González ya habrían terminado su relación

La historia de amor de Caramelyk, conformada por Caramelo y Manelyk González, ya sería cosa del pasado o, por lo menos, eso es lo que se ha estando rumorando en los últimos días, tal y como lo dio a conocer ‘En Casa Con Telemundo’.

La emisión de las tardes concluyó su programa del martes insinuando que Caramelo y Manelyk, quienes se conocieron en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, ya habrían tomado una decisión sobre lo suyo y sería seguir sus caminos por separado.

Lo anterior lo contó Carlos Adyan en una noticia que fue presentada como una auténtica bomba en la recta final del show.

“Hay mucha expectativa en las redes sociales porque son cada vez más los rumores de una posible ruptura de una pareja muy querida por los fanáticos y seguida por miles de personas, ellos son Manelyk y Caramelo”, contó Carlos Adyan.

A continuación detalló que ambos, aparentemente, solo estaban a la espera de terminar sus compromisos laborales en la obra de teatro de Maripily Rivera en Puerto Rico para meditar muy bien lo que existe entre ellos, pues él sigue viviendo en Estados Unidos, mientras que ella lo hace en México.

“Supuestamente los Caramelyk han venido teniendo problemas serios y estaban esperando a terminar con el compromiso de la obra de teatro de Maripily para tomar decisiones sobre su futuro”, señaló el comunicador.

En su misma intervención señaló que en el aeropuerto, previo a abandonar la isla, cada quien anduvo por su lado.

“De hecho, lo que dicen las versiones en Puerto Rico es que se veían y en el aeropuerto no estaban ni juntitos. Calabaza, calabaza, cada cual para su casa”, soltó el mismo presentador, mientras que sus compañeros señalaban que, quizá, la distancia les habría jugado en contra.

Hasta el momento ninguno de los señalados se ha pronunciado sobre los rumores que surgieron en Puerto Rico y de los que sus seguidores confían que sean solo eso: rumores.

