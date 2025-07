Luca reacciona al aire a la confirmación del noviazgo de Manelyk y Caramelo

El italiano Luca Onestini, quien ha estado como presentador invitado en diversos programas de Telemundo, tuvo una peculiar reacción, luego de que él fuera el encargado de dar a conocer en el show ‘En Casa con Telemundo’ la noticia sobre la confirmación del noviazgo de Manelyk y Caramelo, con quienes no llevó la mejor de las relaciones en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

A pesar de que ha sido todo un profesional, cuando le ha tocado responder sobre Aleska o saludar a Clovis, ‘El Bambino’ no pudo ocultar su incomodidad al hablar del noviazgo de dos de sus excompañeros de reality.

“Caramelo y Manelyk al fin nos revelaron cómo fue que se hicieron oficialmente novios…”, inició diciendo Luca, quien remató con un: “¿Yo tengo que dar esta noticia?”, provocando las risas de Chiky Bombom y Aleyda Ortiz en el foro.

A continuación Luca siguió en modo presentador y compartió con los televidentes cómo fue la oficialización de su historia de amor.

“Fue muy romántico. Le dio rosas rojas, regalos, una cena espectacular, un brindis y le hizo la pregunta con un mensaje en neón. Qué detallista”, continuó Luca, mientras leía el teleprompter.

Fiel a su costumbre, y a esa creatividad que lo caracteriza, Luca no se quedó con las ganas de compartir su postura sobre la noticia que le tocó dar al aire.

“El romanticismo nunca se pasa de moda y yo no me encuentro súper bien con ellos, pero me gustó ese mensaje en neón, esa idea, pero también las cosas bonitas hay que decirlas”.

La forma en que Luca dio la noticia no pasó desapercibida entre sus fans y sus haters, quienes aseguraron que a Telemundo le gustaba ver el mundo arder, luego de que a él lo pusieran a dar esa noticia y no a alguien más.

“Que película ❤️❤️ a Telemundo le gusta ver el mundo arder 🔥🔥”, “Luca siempre espectador, nunca protagonista 😍”, “Me encantó Luca 😍🔥 él se toma todo tan relajado 😎 es lo máximo ❤️”, “Luca no está soportando 😂”, se lee en tan solo algunos de los mensajes que ha recibido Luca.

