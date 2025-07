Luca Onestini y Clovis Nienow se reencuentran en ‘Hoy Día’ y exhiben cómo se llevaron

El martes 29 de julio se dio el primer reencuentro entre Clovis Nienow y Luca Onestini, luego de que el italiano pusiera punto final a su historia de amor con Aleska Génesis.

Ambos se vieron las caras en ‘Hoy Día’, el show de Telemundo del que Clovis forma parte y al que Luca acudió como invitado. Desde un inicio las miradas estuvieron sobe ambos para ver cómo se comportaban.

Hay que recordar que al presentador mexicano no le hizo nada de gracia tener a Aleska toda una semana como compañera de trabajo, pero con Luca la cosa pareció ser distinta o actuó muy bien, algo que no hizo con su ex.

El primer encuentro entre Luca y Clovis se produjo durante su presentación, en donde ambos se saludaron con suma normalidad y como si el problema no fuera entre ellos, incluso se les vio con una gran sonrisa.

Además de dar de qué hablar por la actitud madura que ambos tuvieron durante su saludo, Clovis y

Luca también lo hicieron durante la divertida sección que les tocó hacer juntos y que consistió en descubrir, con la ayuda de un ‘científico’, la receta secreta del amor y vaya que a los dos les hace falta una buena dosis tras sus desilusiones amorosas de Aleska.

La visita de Luca a ‘Hoy Día’ se produjo horas después de la que hizo a ‘La Mesa Caliente’, en donde frente a todos confirmó que él y Aleska ya no eran pareja.

“Aquí en ‘La Mesa Caliente’ tengo que dar esta noticia chicas. Soy soltero, chicas”, contó Luca, luego de que Aleska asegurara que solo se habían dado un break.

