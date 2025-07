Aleska se defiende y asegura que Clovis es quien la ha buscado y ha estado detrás de ella

La presencia de Aleska Génesis en ‘Hoy Día’ llegará a su fin este viernes, pero no hay día en que la presentadora venezolana no haya dado de qué hablar, pero no solo por todo lo que se ha dicho de ella y Luca Onestini, sino que también por las escenas que ha tenido al aire con Clovis Nienow, su ex.

Si bien desde su presentación a él se le vio muy serio con ella, fue hasta el jueves que la bomba detonó, luego de que Aleska le soltara una indirecta a Clovis, lo que fue aprovechado por él para defenderse y el intercambio de palabras estuvo a la orden del día.

“Yo sé que ella lo dice por mí, pero y estoy aquí llevando un trato cordial. Tú me bloqueaste de las redes sociales, yo te bloqueé de mi vida porque no quiero tener una relación contigo. Yo en este momento no quiero tener ningún tipo de relación contigo y es por eso que te trato aquí con respeto y cariño”, dijo Clovis, luego de que su ex asegurara que no la saludaba y que la ignoraba.

La respuesta de Clovis provocó la reacción de Aleska y de las redes sociales, las cuales estallaron tras el encontronazo que tuvieron los enamorados, cuya historia de amor llegó a su fin hace más de seis meses.

“A veces sí he sentido esa tensión de que me ves y te volteas. Yo sí quisiera que, por ejemplo, ya que tuvimos una relación bonita en su momento que por lo menos, en estos momentos, podamos compartir en un buen equipo de trabajo”, soltó ella, a lo que Clovis respondió: “Hay relaciones que terminan mal. Yo me quedo con lo bueno, pero, obviamente, te he tratado cordial, con educación, pero yo no quiero tener una relación contigo”, le reiteró el presentador del morning show.

El debate que se produjo en ‘Hoy Día’ dio tanto de qué hablar que la ex de Nicky Jam decidió defenderse por medio de una transmisión en vivo, en donde dio su postura sobre lo que ha pasado entre ella y Clovis desde que terminaron.

“Yo tuve que haberle dicho: ‘No, ya va, primero bájate de la nube, ubícate, nadie está hablando de tener ningún tipo de relación ni de amistad, ni de noviazgo, ni de nada’. Él lo sabe muy bien porque desde el año pasado yo no quiero ningún tipo de relación y quien ha estado detrás y quien ha estado buscando, incluso después de que salí de la casa, ha sido él”, aseguró la empresaria.

En su video también aseguró que el bloqueo de redes, al que hizo alusión Clovis, no se produjo luego de que terminaran, sino después de que ella salió de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, pues señala que él no dejaba de buscarla.

“Lo bloqueo de todo porque no quería verlo. Simplemente no quería crear confusiones. Ahí es cuando bloqueo todo y, obviamente, le dolió, lo entiendo. Ya después que cada quien hizo su vida, que pasó el tiempo y que él entendió que nada que ver conmigo, ahí lo desbloqueo”, concluyó.

Sigue leyendo: