Aleska Génesis reacciona tras ser señalada de serle infiel a Luca Onestini

La venezolana Aleska Génesis, quien esta semana estará como presentadora invitada de ‘Hoy Día’, ya reaccionó a los comentarios que se hicieron sobre ella en ‘En Casa con Telemundo’, en donde se insinuó que su relación con Luca Onestini había llegado a su fin por una supuesta infidelidad de ella en la isla de Capri, en Italia.

“Ya tenemos las razones detrás de la ruptura entre Luca y Aleska y es que una fuente cercana al ‘Bambino’ nos confesó en exclusiva que Aleska le dijo a Luca que iba a trabajar en Capri. Aleska se fue y no invitó a Luca porque, según ella, era un asunto profesional. Resulta que Luca apareció en Capri de sorpresa, se encontró con Aleska y tras súplicas de Aleska de que ‘El Bambino’ no la acompañara al presunto evento que ella habría sido contratada él fue y comenzó a sospechar de infidelidad”, detalló Carlos Adyan el pasado martes.

Aleska se defiende

Los señalamientos en su contra no pasaron desapercibidos para Aleska, quien aprovechó su presencia en ‘Hoy Día’, donde toda la semana estará como presentadora invitada, para defenderse y contar su verdad sobre lo que habría pasado entre ella y el casanova italiano.

“Todo lo que se dijo es totalmente falso. Son especulaciones, son puras mentiras. La realidad es que, ‘El Bambino’ y yo disfrutamos de Capri. Fuimos al evento de ‘Black Coffee’, estuvimos 3 días por allá disfrutando. Incluso si quieren vayan a mis redes sociales ‘Aleska Génesis’, allí van a ver las fotos, los videos, de todo lo que disfrutamos en Italia”, inició contando.

A continuación detalló que todo lo que se dijo en su contra se hizo con afán de dañarla, de opacar su brillo y dar de qué hablar a costa suya.

“Lamentablemente hay personas que dan ese tipo de mentiras y opiniones para crear contenido porque no tienen otra cosa más que difamar. Lo que sí me queda claro es que, cuando una mujer brilla, siempre tratan de ensuciarla. Entonces, yo estoy aquí con mi frente en alto, en paz, tranquila”, continuó.

La controversial venezolana concluyó ese tema asegurando que en ningún momento hubo una infidelidad entre ellos.

“Yo sé lo que hay, yo sé lo que sucedió. No ha habido ningún tipo de infidelidad por ninguna de las partes. Entonces, todo lo que están diciendo es falso, falta que ‘El Bambino’ lo diga con sus propias palabras para el que tenga dudas”, aseveró.

Además de negar la infidelidad, la empresaria se sinceró sobre su distanciamiento, al asegurar que ambos decidieron darse un tiempo, pues él continúa su vida en Italia, mientras que ella tiene sus compromisos en Estados Unidos, por lo que optaron que lo mejor para los dos era poner en pausa lo que tuvieron en ‘La Casa de los Famosos All Stars’.

“Nosotros no es que hemos terminado… Luca y yo hemos vivido una relación espectacular, nosotros la hemos pasado increíble, llegó en el momento que más lo necesitaba. Él y yo sabemos lo hermosa que ha sido nuestra relación, estuve en Italia, me regresé porque necesito trabajar. Nosotros simplemente nos hemos dado un break, un espacio, un tiempo”, se sinceró la ex de Clovis Nienow y Nicky Jam.

