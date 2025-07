Carlos Adyan y Aleska chocan por supuesta infidelidad a Luca: “Ella se difama sola”

La supuesta ruptura de Aleska Génesis y Luca Onestini continúa dando muchísimo de qué hablar, luego de que Carlos Adyan asegurara en el programa ‘En Casa con Telemundo’ que la empresaria venezolana le fue influencer al galán italiano en Capri, Italia, lo que habría detonado en su ruptura.

“Ya tenemos las razones detrás de la ruptura entre Luca y Aleska y es que una fuente cercana al ‘Bambino’ nos confesó, en exclusiva, que Aleska le dijo a Luca que iba a trabajar en Capri. Aleska se fue y no invitó a Luca porque, según ella, era un asunto profesional.

Resulta que Luca apareció en Capri de sorpresa, se encontró con Aleska y tras súplicas de Aleska de que ‘El Bambino’ no la acompañara al presunto evento que ella habría sido contratada él fue y comenzó a sospechar de infidelidad”, detalló Carlos Adyan el pasado martes.

Los dichos del periodista boricua obtuvieron una respuesta inmediata por parte de Aleska, quien aprovechó su presencia como presentadora invitada de ‘Hoy Día’ para responderle y negar la supuesta infidelidad, al asegurar que lo suyo no llegó a buen término no porque hubiera una tercera persona, sino que su principal enemigo fue la distancia, pues ella vive en Miami, mientras que él lo hace en Italia.

“Yo sé lo que hay, yo sé lo que sucedió. No ha habido ningún tipo de infidelidad por ninguna de las partes. Entonces, todo lo que están diciendo es falso, falta que ‘El Bambino’ lo diga con sus propias palabras para el que tenga dudas”, dijo Aleska en un fragmento de su defensa.

También señaló a aquellos que se han dedicado a calumniarla y a difamarla con mentiras, haciendo referencia a lo que dijo Carlos Adyan el pasado martes.

“Lamentablemente hay personas que dan ese tipo de mentiras y opiniones para crear contenido porque no tienen otra cosa más que difamar. Lo que sí me queda claro es que, cuando una mujer brilla, siempre tratan de ensuciarla. Entonces, yo estoy aquí con mi frente en alto, en paz, tranquila”, asestó.

Como era de esperarse, los comentarios de Aleska no pasaron desapercibidos para Carlos Adyan, quien reiteró su información y de paso compartió que, tras la filtración de los motivos de la ruptura, la ex de Clovis Nienow le marcó en repetidas ocasiones a Luca para exigirle una explicación de todo lo que se estaba diciendo sobre ella.

“La fuente es tan cercana que me confirmó que ayer, cuando dimos la noticia, Aleska llamó casi 20 veces a Luca preocupada para contar quién había dicho eso. Esa es toda una realidad y Aleska tú misma dijiste el fin de semana: ‘En mi próxima relación voy a mantener todo privado’, lo que significa que ya no tienes una relación con Luca Onestini. Sé sincera, chica, búscate una próxima relación, pero no estés arraigada al hombre”, le mandó a decir Adyan.

A continuación el presentador detalló que él no tiene ninguna necesidad de difamarla, sino que ella es la que se difama sola con sus acciones.

“Para ella todo el mundo miente, todo el mundo la difama. Nadie te está difamando, Aleska. Estamos contando la versión real y, de hecho, Luca Onestini viene a nuestro show el próximo martes para hablar porque él mismo va a dar su versión. Ella se difama sola, nadie la ha difamado”, concluyó Carlos Adyan ante la presencia de Chiky Bombom, Gabriel Coronel y Emiro, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, quien estuvo como invitado en el show el pasado miércoles.

