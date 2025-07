Luca Onestini confirma que es un hombre soltero en La Mesa Caliente

Entre risas y festejos, Luca Onestini celebra que es un hombre soltero. El italiano llegó al programa de Telemundo para develar que él y Aleska Génesis ya no sostienen una relación sentimental.

En el programa, “La Mesa Caliente”, Onestini aseguró que aunque entre ellos aún hay amor, al parecer no son tan compatibles. Dejo claro, además, que aún y cuando está en Miami no se ha encontrado con su ex y recalcó que él ya no está con ella y que es un hombre soltero.

Aleska en su momento dio a entender que habían terminado. También dijo en “Hoy Día” que amor de lejos, amor de “pendej5s”, pero después también aseguró que ellos solo estaban en un “break” y que una vez Luca regresara a Miami, se encontrarían y podrían retomarlo.

Ahora, tras las declaraciones de “El Bambino” en el programa conducido por Gisselle Blondet, Verónica Bastos y Myrka Dellanos, ellos no están simplemente en un “break”; ellos han terminado.

La reacción del público en las redes sociales de “La Mesa Caliente” es de burla, porque ahora son muchos los que dicen: “Imagínate ser Aleska: la semana pasada la bateó Clovis y hoy Luca”. Otros, además, destacan que el italiano celebró decir que es un hombre soltero: “Ese hombre dijo que era soltero con una alegría… como que se libró de algo”.

La separación de Aleska y Luca ha hecho que los fans de Manelyk y Caramelo ratifiquen lo real de su relación versus la de “Luceska” con este tipo de mensajes: “La relación de Mane y Caramelo salió más real cuando todos pensaban lo contrario”.

