Luca sobre Aleska: “Yo no soy lo que busca ella, ella no es lo que busco yo”

Luca Onestini estuvo hoy como invitado en el programa “Hoy Día“, en donde literalmente desplegó todo su encanto italiano y compartió con mucho entusiasmo en todas las secciones en las que estuvo involucrado. Su nivel de energía se notó y además inyectó con la misma a sus compañeros, entre los que se podían destacar a Clovis Nienow y Chikybombon.

¿Por qué Clovis y Chiky?, se preguntarán algunos. Las razones son concretas: Nienow es el exnovio de Aleska Génesis, su ahora también ex, y Chiky forma parte del programa “En Casa con Telemundo”, en donde no solo confirmaron la separación, sino hablaron del rumor que señalaba a Aleska Génesis como responsable de la ruptura por una supuesta infidelidad en Capri.

Luca llegó a “La Mesa Caliente” y al programa matutino de Telemundo para confirmar que en efecto sí está soltero, que él y Aleska no están en planes de retomar la relación, pero sí negó que haya sido víctima de infidelidad por parte de la venezolana.

Acepta que terminaron por diferencia de caracteres, porque aunque haya amor, la verdad es que no son tan compatibles. Destacó además: “Yo no soy lo que busca ella, ella no es lo que busco yo”.

Luca acepta que él hizo todo el programa solo, “La Casa de los Famosos All-Stars”, y que se han venido a conocer realmente afuera. Es viviendo la vida real que se han dado cuenta de que los dos tienen un carácter fuerte y que lo mejor era seguir como amigos. “Pero tenemos una buena relación”, asegura Luca, solo que como amigos.

“Los dos nos hemos gustado mucho, no fue una decepción lo que hemos encontrado afuera, solamente que no encajó”. aseguró Luca Onestini en Hoy Día.

