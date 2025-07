Manelyk González sorprende al inyectarse bótox en el rostro y en las axilas

La influencer mexicana Manelyk González, quien formó parte de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, sorprendió a sus seguidores con el reciente procedimiento estético al que se sometió.

Por medio de un video, que compartió en su cuenta de YouTube, la novia de Caramelo reveló que se hizo un retoque de bótox en el rostro, pero también en el área de las axilas.

En su video, con duración de poco más de 12 minutos, se ve a la ex ‘Acapulco Shore’ recostada, mientras su médico llevaba a cabo la inyección del bótox.

La influencer destacó que decidió inyectarse bótox en las axilas para hacer frente a su sudoración, al ser alguien que suda en exceso.

“Yo sudo muchísimo y a mí me molesta mucho porque estoy en televisión todo el tiempo. Hay muchas luces, me pongo nerviosa, sudo por respirar, o sea solo por existir y, de repente, era muy incómodo porque en cada corte y corte a mí me tenían que cambiar”, contó la joven sobre los motivos que la llevaron a inyectarse.

Además de mostrar los retoques de bótox que se hizo, Manelyk dio a conocer que se cambiará muy pronto los implantes de seno, al ser algo que se quiere dar con motivo de su cumpleaños número 37, pues ya lleva más de una década con ellos..

“A mí se me desacomodaron los implantes, tengo una luxación y mis implantes ya tienen más de 10 años. Los implantes que a mí me pusieron todavía no son para toda la vida y yo me los tengo que cambiar. Me voy a cambiar los implantes y por ahí me voy a hacer un retoquito”, contó Manelyk sobre uno de los tantos procedimientos que se ha hecho.

Las revelaciones que hizo se suman a las que realizó en ‘El Mañanero’ de Colombia, en donde habló de todos los retoques que se ha hecho a lo largo de su joven vida.

“Me acabo de hacer la nariz. Me hice la bisectomía, que es la única operación que les digo: ‘No se la hagan’. Me hice las bubis, me hice la liposucción y me puse la lipo en las nalgas. A mí cuando me hicieron las nalgas me pusieron biopolímero”, compartió Manelyk en su momento.

