Caramelo y Manelyk confirman que ya son oficialmente novios: “Soy su mujer”

La relación de Caramelo y Manelyk González ya alcanzó el siguiente nivel, luego de que ambos dieran a conocer en entrevista que ya son novios de forma oficial.

En una conversación que tuvieron con el programa ‘Buen Día Colombia’, los enamorados relataron cómo vivieron ese momento en que el dominicano le pidió a la influencer que fuera su novia tras los coqueteos que tuvieron en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

“Me dijo que si quería ser su novia”, respondió la ex ‘Acapulco Shore’ ilusionada con el importante paso que dieron en su relación.

Aunque Manelyk es alguien que le ha huido a las relaciones formales, la joven reveló que Caramelo tiene algo a lo que no se pudo resistir, siendo esa la razón por la que no lo pensó dos veces y decidió abrirle su corazón.

“Son palabras mayores que, a lo mejor, en otra época me hubieran dado como miedo, pero en este momento me siento como plena, me siento feliz, me siento como que súper segura de la relación que tenemos y soy su mujer”, dijo Manelyk.

Si bien apenas están en la etapa de enamoramiento, ninguno de los dos está cerrado a la posibilidad de formar su propia familia, pero por el momento solo piensan en disfrutarse y gozar lo que tienen.

“No es mi realización como mujer tener una familia, pero sí es parte de mi vida y es ponerle un poquito más como de ojo a mi parte Manelyk como persona”, se sinceró la joven, quien hasta antes de que Caramelo llegara a su vida era de la idea de que una mujer no necesitaba de un hombre para ser feliz y salir adelante, pero ahora su concepto cambió ligeramente.

“Yo viví con un empoderamiento femenino muchos años, que no está mal, pero era el empoderamiento de yo no necesito a nadie, yo las puedo todas, los hombres me estorban y está bien, pero también ahora ya que tengo la otra oportunidad y que conocí a una persona que, de verdad, me llena, tengo otra parte que también es empoderamiento femenino, pero de una manera diferente”, apuntó.

Hay que recordar que dentro del reality ella se mostró muy reservada con respecto a su sentir hacia Caramelo, sin embargo, él siempre le dijo lo mucho que le gustaba, por lo que ahora que aceptó ser su novia no puede ocultar lo bien y feliz que se siente a su lado.

“Más que un premio, me gané a mi fiera. Eso es algo que de verdad no tiene precio y ella sabe que la quiero”, se sinceró el dominicano con ese romanticismo que lo caracteriza.

