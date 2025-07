Caramelo revela cuánto le pagaban a la semana en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’

El dominicano Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como ‘Caramelo’ y quien ganara ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, estuvo como invitado de Clarissa Molina en la más reciente edición de su podcast.

En ese espacio habló, por cerca de una hora, sobre diversos aspectos de su vida, de su noviazgo con Manelyk González, así como de su paso por el reality show de Telemundo, el cual terminó ganando a pesar de no formar parte de la vieja generación de la emisión y de no ser un All-Star.

Una de las preguntas que no podía faltar fue la de su noviazgo con Manelyk, el cual ha sido criticado por algunos, lo que ya llevó a la ex ‘Acá Shore’ a pintar su ralla y a ya no hablar más al respecto.

“La gente habla muchas cosas que no saben, que no ven. Ella a mí no me ha demostrado eso. Hemos salido a cenar y ella ha sido la que ha dicho: ‘No, tranquilo, yo pago’. Ella me ayuda muchísimo, ella es bacana. Y, además, yo no soy un pariguayo, no es como que me voy a dejar chapear”, dijo Caramelo.

En otro fragmento de la conversación detalló lo mucho que su vida cambió a raíz de su entrada al reality show, pues pasó de ser el peor pagado al gran ganador de la emisión.

De acuerdo a Caramelo, su sueldo semanal rondaba los $5,000 dólares, lo que lo convirtió en el habitante peor pagado durante su estancia en la emisión.

“El que ganaba menos era yo adentro, eran $5,000 que me daban”, le confesó el caribeño a su compatriota.

Esa suma hay que añadirla al portafolio que se llevó con $200,000 dólares por terminar en primer lugar y a todos los contratos que le han llegado desde entonces.

