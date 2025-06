Caramelo defiende su relación con Manelyk González y pide frenar el hate en redes

Caramelo y Sergio Mayer se unieron recientemente en una transmisión en vivo a través de TikTok, donde hablaron de distintos temas, incluido uno que ha generado gran revuelo entre sus seguidores: la cercanía del dominicano con Manelyk González, con quien se rumorea mantiene una relación sentimental.

Durante la conversación, Mayer no evitó tocar el tema directamente: “Yo sé que se ponen medio tóxicas las fans, pero, ¿cómo vas con Mane?”, preguntó con curiosidad. A lo que Caramelo respondió con una sonrisa: “La fiera y yo estamos superbién, estamos tranquilos, siempre estamos en contacto el uno con el otro”.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa desde que comenzaron a mostrarse juntos. Caramelo reconoció que en los últimos días han recibido ataques y críticas tanto ellos como personas cercanas a Manelyk.

“No sé si son los fans míos, personas que no son fans ni de ella ni míos… pero se están metiendo con personas de su entorno: su estilista, quien la ayuda con los videos, su socia, el hijo de la socia… personas que no tienen nada que ver”, comentó visiblemente molesto.

Ante esta situación, el influencer decidió hacer un llamado claro a sus seguidores: “Por favor, no hagan eso. Sé que me quieren defender, pero eso no significa que tienen que estar tirándole hate a otra persona. Con cualquier persona que yo haya tenido algo dentro de la casa, ya eso pasó. Sigan apoyándome con amor y cariño”.

Finalmente, Caramelo pidió respeto por sus decisiones personales, especialmente ahora que su vínculo con Manelyk ha despertado tantos comentarios. “Denme mucho amor en las cosas que yo hago positivas”, concluyó, reafirmando que lo más importante es enfocarse en lo bueno y dejar de lado el odio en redes.

¿Cómo inició la relación entre Caramelo y Manelyk?

Los dos se conocieron en La Casa de los Famosos All-Stars y desde la segunda semana mostraron su química. Comenzaron siendo amigos, pero el dominicano –siempre– estuvo consciente que quería algo más con la estrella de reality.

Sin embargo, esto no fue posible dentro del programa porque la mexicana se negaba a entablar un romance dentro de la casa. Al salir, la historia fue diferente y los dos comenzaron a verse más cercanos e incluso, Manelyk González ha acompañado a Caramelo a distintos eventos, incluyendo, un desfile de moda que se efectuó en San Juan, Puerto Rico.

