Manelyk González se sincera al aire sobre todas las cirugías que se ha hecho

La influencer mexicana Manelyk González, quien es pareja de Caramelo, se sinceró en una reciente entrevista sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado a lo largo de su vida.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ habló sobre ese tema en una plática que tuvo con ‘El Mañanero’ de La Mega en Colombia, en donde no tuvo reparo en reconocer uno a uno los arreglos que se ha hecho a sus 36 años.

La celebridad de Internet reconoció que uno de los últimos trabajos que se ha hecho tiene que ve con su nariz, pero no es el único arreglo que se ha realizado últimamente.

“Me acabo de hacer la nariz. Me hice la bisectomía, que es la única operación que les digo: ‘No se la hagan’”, dijo la ex ‘Acapulco Shore’ al inicio de su conversación.

A continuación siguió dando mayores detalles sobre los procedimientos estéticos que se ha hecho y los cuales le han permitido lucir como lo hace ahora.

“Me hice las bubis, me hice la liposucción y me puse la limo en las nalgas. A mí cuando me hicieron las nalgas me pusieron biopolímero, compartió Manelyk.

En otro fragmento de la entrevista resaltó que ese procedimiento le causó severos problemas cuando formó parte de un reality de baile

“Tuve que venir a Colombia después a que me lo sacaran porque yo estuve en un reality de baile y, cuando yo estaba haciendo una cargada, como que se me tronó una bolita de biopolímero. Se me regó, era un dolo y yo tenía que seguir bailando”, se sinceró.

En la misma conversación hizo hincapié en los motivos que la han llevado a hacerse algunos de sus retoques, los cuales, en ciertos casos no le han salido como los visualizó.

“Muchas veces lo que hacemos no lo hacemos por nosotras, lo hacemos para otras mujeres. Es como una competencia, como un chip que ya traemos desde nacimiento porque, la verdad, así somos. Es como tener esa conciencia de me lo quiero hacer, pero me lo quiero hacer por mí y no está mal”, dijo Manelyk, quien destacó la importancia de no dejarse engañar por charlatanes y de analizar las consecuencias o los posibles riesgos de cada procedimiento estético.

