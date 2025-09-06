Manelyk González da la cara tras rumores de ruptura con Caramelo: “El tiempo lo dice todo”

La influencer Manelyk González, quien formó parte de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, finalmente rompió el silencio sobre los rumores que la persiguen y que persiguen a su relación con Caramelo, luego de que ‘En Casa con Telemundo’ dejaran entrever que lo suyo ya era cosa del pasado.

“Hay mucha expectativa en las redes sociales porque son cada vez más los rumores de una posible ruptura de una pareja muy querida por los fanáticos y seguida por miles de personas, ellos son Manelyk y Caramelo”, contó Carlos Adyan.

Días después de esas afirmaciones, la propia Manelyk aclaró todo lo que se ha venido diciendo acerca de su historia de amor, al asegurar que ya está acostumbrada a que se hable bien o mal de ella, por lo que no le extraña estar en boca de todos.

“La verdad es que a mí no me importa lo que diga la gente. Al final, mientras hablen, para mí está bien. En el momento en que yo ya no me vea en páginas de chismes, en ese momento me empiezo a preocupar, pero como estoy en todas partes, todo mundo habla bien o mal de mi relación, y que piensan que saben toda de mi vida, por mí está bien”, respondió Manelyk.

En otro fragmento de la conversación señaló que todo se lo dejarán al tiempo y a la vida, por lo que no le quita el sueño el ritmo que ha tomado su romance, ni que tampoco que digan que está con él por interés.

“Creo que al final como que el tiempo lo dice todo. ¿Interés de qué? Aparte no es como que nos hemos la súper vacación o he sacado la gran joya. Cero”, contó la ex ‘Acapulco Shore’.

Tras aclarar que sí siguen juntos, Manelyk reconoció que aún no viven juntos, pero dejó en evidencia que no está cerrada a esa posibilidad.

“Está en pláticas (mudarnos juntos), pero no queremos correr y al final decir: ‘No funcionó, por locos, por adelantarnos y por hacerle caso a la gente’”, concluyó.

