Manelyk González y Caramelo confirman el fin de su relación: “No estamos juntos”

La historia de amor entre Manelyk González y Caramelo ya es cosa del pasado, tal y como se venía rumoreando y como ambos lo confirmaron en una transmisión en vivo que compartieron con sus seguidores de las redes sociales.

Caramelyk dio a conocer, por medio de ese video, que habían optado por seguir sus caminos por separado tras su historia de amor surgida en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, reality show del que él resultó vencedor.

En el material se muestra a Caramelo sentado en una cama y a Manelyk de pie, siendo ella la que tomó la batuta de la situación, luego de que su hoy ex le diera mucha vuelta a la situación y no fuera al grano con lo que querían comunicar.

“Lo que quiere decir él es que no estamos juntos. Eso quiere decir él, no estamos juntos”, soltó Manelyk con ese estilo directo que tanto la caracteriza, a la vez de que reconoció que la distancia, pero también el hate, fueron los principales motivos de su separación.

A continuación detalló que ambos quedaron en buenos términos, tan es así que se pusieron de acuerdo para hacer su video.

“Nosotros estamos bien. Nos llevamos bien. No tenemos un problema, no discutimos, no peleamos”, dijo ella, antes de ser interrumpida por el dominicano, quien reconoció que quedaron como buenos amigos tras su bonita historia de amo.

“Ya lo de nosotros se acabó. Fue bonito mientras duró. La pasamos bien, nos llevamos un recuerdo bonito de cada quien”, relató el caribeño, quien destacó que en ningún momento se vieron como un beneficio, luego de que en las redes se dijera que ella estaba con él solo por conveniencia.

Luego de ser víctimas del hate por parte de un grupo de fans de ambos, tanto Manelyk, como Caramelo, le pidieron a sus seguidores que dejen eso a un lado y que hagan como que el otro no existe, pues a partir de ahora cada uno de ellos escribirá su propia historia y de la cual el otro ya no formará parte.

“Vivan y dejen vivir”, soltó ella antes de dar por terminada la transmisión.

La confirmación de su truene llega días después de que Carlos Adyan compartiera, en el programa ‘En Casa con Telemundo’, lo que se estaba diciendo en Puerto Rico sobre ellos, al asegurarse que solo estaban esperando terminar sus compromisos con la obra de Maripily Rivera para cada quien irse por su cuenta.

“Supuestamente los Caramelyk han venido teniendo problemas serios y estaban esperando a terminar con el compromiso de la obra de teatro de Maripily para tomar decisiones sobre su futuro. De hecho, lo que dicen las versiones en Puerto Rico es que se veían y en el aeropuerto no estaban ni juntitos. Calabaza, calabaza, cada cual para su casa”, señaló Carlos Adyan en su momento.

