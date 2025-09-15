Melissa Gate: “Ando gozando de mi libertad y de lo rico que es estar fuera”

Melissa Gate ha tenido tiempo de compartir con la prensa y ha hablado de cómo se siente ahora que ha retomado su vida pública, después de estar tanto tiempo dentro de La Casa de los Famosos Colombia, en su segunda temporada.

La creadora de contenido dice que actualmente se siente libre. “Haber estado encerrada más de 137 días, creo que es un poquito traumático para cualquier ser humano; en este momento ando gozando de mi libertad y de lo rico que es estar fuera”.

Agregó: “Lo que más me impactó fue haber visto el movimiento que creé dentro de la casa, que se llama ‘La Pandilla’, que es mi fandom, que me apoya en todas partes donde quiera que vaya”.

A nivel sentimental a Melissa Gate la han querido ligar con varias celebridades, entre las que se destaca el nombre de Luca Onestini. Sobre los señalamientos ella ha sido muy clara en que de momento no tiene interés en vivir un romance con nadie.

Melissa se encuentra soltera, pero no disponible, pues no está interesada en tener un romance pronto, según confirmó Mezcal TV. Durante la entrevista, la finalista de dicho reality comentó: “¡Disponible no estoy, querido! De todas maneras, en este momento estoy sola, no estoy en busca de ninguna relación. Creo que todos los hombres son iguales, mentira, no todos son iguales… ¡hay peores!”.

