Alexis Ayala, de ‘LCDLF’, revela que pensó en quitarse la vida tras pasar por dura crisis

El veterano actor Alexis Ayala, quien forma parte de ‘La Casa de los Famosos México’, se sinceró en la cena de nominados sobre un duro capítulo de su vida, en donde recordó el día en que pensó en quitarse la vida.

Alexis habló sobre este tema durante una confrontación que tuvo con Dalilah Polanco, otra de las nominadas, luego de que se sintiera ofendido por una acción de ella y es que él es sobreviviente de un infarto.

“A mí sí me dolió que dijeran ‘león viejo a punto de morir’, cuando soy un sobreviviente, cuando estuve en un hospital llorando, porque me comí una papaya cuando estuve a punto de morirme. Cuando soy el uno de un millón, Dalilah, porque tengo una transformación y aquí estoy entero, luchando con gente a la que le llevo 30 años que me están abrazando y me están dando vida y me están llenando de vida”, compartió Alexis.

A continuación detalló que la entrada a La Casa de los Famosos México fue un escape para él, pues no estaba pasando por un buen momento económico, ni emocional.

“A mí está casa me ha dado muchísimo. Yo llegué aquí muy devaluado. Yo llegué aquí de venir de dos años de estar quebrado económicamente. Yo que he sido uno de los actores más importantes de la empresa, quebrado económicamente. ¿Sabes cómo estaba devaluado? ¿Sabes todo lo que pasé después del infarto y dos años de no trabajar?. ¿Sabes que intenté quitarme la vida, Dalilah? ¿Sabes eso? ¿León a punto de morir?”, recriminó Alexis a ella y al resto de los presentes en la cena.

A continuación detalló que afortunadamente encontró el verdadero valor de la vida, lo que lo ayudó a no quitarse la vida.

“No me quité la vida, Dios no quiso, no pude, fui muy cobarde y eso lo cuento ahora porque no vale la pena. Mi vida es increíble y mi vida es muy bonita. Así que hay que hacerlo con alegría y ahorita sí me enganché, porque son cosas que a mí me mueven. Acordarme de todas esas cosas. No las olvido, pero no me quedo enganchado ahí”, continuó el actor, quien es consciente de que tiene muchas personas que lo aman.

“Yo estoy caminando para adelante, me quedan muchos años de vida. Tengo una esposa hermosa afuera, hijas, una madre y tengo grandes amigos y grandes socios. Y de aquí me estoy yendo con nuevos amigos, con nuevos socios”, concluyó el actor ante las lágrimas de Elaine Haro, quien tambien estuvo en la cena.

