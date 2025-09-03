Filtran lista de eliminados de La Casa de los Famosos México 3, rumbo a la final

La Casa de los Famosos México 3 vio cómo el fin de semana Mariana Botas se convertía en la quinta eliminada de la temporada. La eliminación de la actriz y conductora de televisión, para los consumidores de las redes sociales, era la esperada; para el público televidente, realmente fue una sorpresa.

Muchas irregularidades se han visto en esta temporada. Hay quienes dicen que Adrián Di Monte y Botas no fueron eliminados por el público, sino por la producción. Otros creen que la temporada, a la mitad de la misma, ya es tan predecible que no merece la pena verla. Y otros aseguran que los ganadores de esta edición serán todos los del cuarto noche, es decir: Aldo de Nigris, Abelito, Aaron Mercury, Mar Contreras, Alexis Ayala y Elaine Henao.

Con una final por todos predecible, las eliminaciones próximas quedarían de la siguiente manera: Shiky, Dalilah Polanco, Guana y Facundo. Todo esto es obvio, porque esta semana Guana ganó la prueba del líder y por lo mismo será imposible eliminarlo. Las eliminaciones de sus compañeros serán entonces básicamente por orden de popularidad.

La obviedad de la que hablamos ha permitido que una lista aparezca en las redes sociales, alegando ser filtrada. Ahí se puede ver; las eliminaciones contempladas hasta el pasado 31 de agosto serían así:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

Priscilla Valverde

Mariana Botas

Shiky

Dalilah Polanco

Guana

Facundo

Elaine Henao

Alexis Ayala

Mar Contreras

Aaron Mercury

Abelito

Aldo de Nigris

