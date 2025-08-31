La “poca energía” de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos preocupa a sus compañeros

En los últimos días, “la poca energía” de Alexis Ayala está preocupando a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 3, quienes lo han cuestionado por alejarse de las fiestas y dormir temprano. Las que han sido más insistente en el tema han sido Elaine Haro y Delilah Polanco.

Recientemente, después de una nominación, Dalilah Polanco se acercó a un Alexis visiblemente cansado y le dijo: “Tú no estás bien, Alexis Ayala”.

El actor, conocido por sus emblemáticos villanos en telenovelas, admitió con honestidad: “Sí, me siento mal, pero ya estoy mejor que hace rato”.

¿Pasa algo con la salud de Alexis Ayala?

Aunque el actor no ha revelado demasiados detalles, se cree que está agotado debido a lo que estaba ocurriendo en su vida antes de entrar a La Casa de los Famosos México 3.

Ayala reveló que, apenas tres días antes de entrar al reality, estaba atravesando una fuerte crisis personal que lo llevó a afirmar: “si me estuviera pasando esto mismo hace siete años, me daría otro infarto”.

Esta declaración no es menor. Hace años, Ayala sufrió un infarto que lo puso al borde de la muerte. Tras superarlo, se enfrentó a una severa crisis económica derivada de una gran deuda hipotecaria y una inversión fallida en un proyecto de espectáculo. Esto lo obligó incluso a vender su casa y lo dejó sin trabajo estable como actor.

Aunque ha logrado recuperarse en gran medida, las secuelas económicas, emocionales y físicas de ese dramático episodio aún se reflejan en su estado de salud general, que ahora queda en evidencia bajo el estrés y la dinámica demandante del encierro.

La situación de Ayala ha abierto el debate en redes sociales sobre su permanencia en el reality, puesto que no es de los integrantes que aporte “más contenido” y algunos se han llegado a preguntar si realmente quiere estar dentro del formato.

esta imagen describe perfecto porque el que debe salir es el mueblazo de Alexis Ayala. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/RreiTa9LVJ — jennie. (@seriesandmusic) August 31, 2025

De hecho, el miércoles pasado, antes de la gala de nominación, Alexis tuvo que sobreponerse a un mal momento físico. La misma Dalilah le advirtió: “Te veo muy madreado”, a lo que el actor confesó: “Hace rato, antes de la gala, me sentía terrible”.

Esta semana, el actor junto a Mariana Botas, Abelito, Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Dalílah Polanco están en la tabla de nominación y quedará por parte del público si lo dejan dentro de la casa o resulta ser eliminado de la semana.

Seguir leyendo: