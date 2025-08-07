Ninel Conde y su cuarto nominan a Alexis Ayala en ‘LCDLFM’ tras acusarlo de violencia de género

La segunda nominación de ‘La Casa de los Famosos México 3’ se llevó a cabo la noche del miércoles y dio como resultado la nominación de cinco habitantes, entre los que se encuentra Alexis Ayala, quien recibió la mayoría de los votos.

La placa es completada por Adrián Di Monte y Priscila Valverde, quienes enfrentan su segunda nominación, así como por Dalilah Polanco y Mar Contreras, quienes viven su primera nominación.

Las nominaciones las encabezó Alexis Ayala con 11 votos: seguido por Priscila Valverde con 7; Mar Contreras con 6; Dalilah Polanco con 5 y Adrián Di Monte con 4.

Si bien muchos de los habitantes quizá ya tenían sus votos pensados con cierta antelación, hubo un episodio, ocurrido previo a la gala de nominación, que habría provocado que cambiaran de opinión de última hora y dirigieran sus votos a Alexis Ayala.

El incidente se produjo durante la prueba semanal, luego de que el reconocido actor tuviera una discusión con Ninel Conde y con Elaine Haro después de que la primera lo acusara de violencia verbal en contra de la segunda por la forma en que se dirigió durante la realización de la prueba, al emplear la palabra ‘quítate’.

“La violencia no tiene justificación. Decirle quítate a una mujer es violencia verbal. La violencia verbal es la que antecede a la física”, le dijo ‘El Bombón Asesino’ al actor, quien aseguró que no convirtiera lo sucedido en una cuestión de género.

Tras lo sucedido Ninel mantuvo una plática con Elaine y con Priscila, en donde lamentó el actuar del actor ante una mujer.

“No es justo, ella es una niña. No es la primera vez. Son pin… comentarios violentos”, dijo ‘El Bombón Asesino’ en medio de las lágrimas.

Lo sucedido en la prueba provocó que Ninel Conde y la propia Elaine nominaran al veterano actor, pero no fueron las únicas. También recibió votos de Mariana Botas, de Priscila Valverde, de Facundo y de Shiky, quienes en la mayoría de los casos hicieron referencia al incidente del baño.

El próximo eliminado de ‘La Casa de los Famosos México 3’ se conocerá el domingo, por lo que uno de estos cinco habitantes estaría viviendo sus últimos días en el reality show de Televisa.

