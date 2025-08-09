Alexis Ayala lamenta no haber apoyado a Pablo Lyle en su problema legal

Cada vez son más los secretos que se revelan dentro de “La Casa de los Famosos México 3” y, de nueva cuenta, fue turno del actor Alexis Ayala de abrir su corazón para hablar de un tema sensible que lo atormenta hasta el día de hoy.

En una de las pláticas que el villano de telenovelas protagoniza con las cámaras del reality, hizo mención de la situación legal que enfrenta Pablo Lyle como resultado de un altercado en 2019, donde el señor Juan Ricardo Hernández terminó perdiendo la vida.

“La novela de Huracán la grabamos en Mazatlán, de ahí es Pablo Lyle, me da mucha pena todo lo que está viviendo. Yo lo quiero muchísimo, con él hice dos novelas“, recordó Ayala. “Se me hace muy desafortunado ese evento que se dio, que es una gran lección para todos y desafortunadamente lo tenemos que aprender así, con alguien“, lamentó.

Esta breve reflexión lo llevó a rememorar los momentos que pasó junto al histrión como resultado de amistad que entablaron. Sin embargo, su ánimo decayó al aceptar que no cumplió su palabra en una promesa que le hizo.

“Habría querido apoyar a Pablo de muchas maneras, pero también se me fue todo en una novela que hicimos, que fue ‘La Sombra del Pasado’. Le dije: ‘No te preocupes, que si un día pasa algo voy a estar ahí para ti’. Y no pude, como a veces la vida nos golpea“, lamentó el galán de telenovelas.

A pesar de esta falta, Alexis Ayala expresó su deseo porque la situación de Pablo Lyle se esclarezca y pronto logre retomar su vida: “No pude porque yo también tenía que resolverme, ya me había dado el infarto, estaba yo en recuperación cuando a él le pasó. Espero ya pronto salga“, añadió.

Más allá de lo material, el ex integrante de ‘Solo para mujeres’ exhortó al público a que no se le juzgue moralmente: “Espero que cuando salga le den la oportunidad de retomar su vida como actor, como ser humano, como persona, que no se quede señalado por algo que finalmente fue una agresión, pero que se escaló a cosas que no se debían haber escalado”, explicó contundente.

