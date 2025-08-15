Itatí Cantoral confiesa que estuvo a punto de llegar al altar con Alexis Ayala

En una inesperada ronda de confesiones, la actriz Itatí Cantoral se sinceró como nunca antes sobre el intenso romance que vivió con Alexis Ayala y que casi los hace llegar al altar. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una emotiva entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambió mi destino”, la histrionisa que dio vida a ‘Soraya Montenegro’ rememoró la historia de amor que vivió con el galán de telenovelas a los inicios de su carrera.

“Era hermoso: la nariz como esculpida, ojos claros grandotes… fue muy guapo”, declaró ante los micrófonos del show. “Fue una relación muy intensa. Yo estaba estudiando actuación, él también comenzaba su carrera. Yo estaba clavadísima por sufrir para ser una buena actriz”, añadió.

“Me quería casar con él, tuve hasta vestido de novia y todo“, dijo Cantoral ante la mirada atónita del periodista, quien logró conseguir más detalles sobre esta confesión al preguntarle: “¿O sea que él sí se quería casar?”.

“Claro, él a los dos años ya quería casarse y yo feliz porque obviamente dije: ‘sí, lo amo, lo amo, es el amor de mi vida’. Y sí era encantador, era hermoso, increíble“, explicó la famosa de 50 años de edad.

No obstante, su romance de 3 años llegó a su fin luego de que su padre, el compositor Roberto Cantoral, frenara los planes de boda debido a la diferencia de edad de 10 años que existe entre ambos, pues este consideraba que la famosa era muy pequeña para llegar al altar.

“Gracias a mi papá no me casé, porque si no ya tendría 18 divorcios“, destapó la famosa para luego compartir cuál fue la reacción del músico tras enterarse de sus planes de matrimonio. “¡Cómo crees si es una niña!“, le habría respondido su papá.

