Itatí Cantoral denuncia conducta inapropiada de un maestro con su hija: “Lo corrí de mi casa”

Vaya revuelo causó la actriz mexicana Itatí Cantoral luego de hacer una denuncia pública sobre la desafortunada situación que su hija María, de 14 años, vivió con un maestro de canto mientras se encontraba en una de sus clases. ¡Te contamos lo que dijo!

De acuerdo con lo dicho por la villana de telenovelas en entrevista al programa “Sale el Sol”, el momento ocurrió mientras madre e hija ensayaban un tema para presentar durante la celebración de la Virgen de Guadalupe.

“Le puso la mano en la pierna a mi hija (…) Mi hija canta muy bonito y tuvo un maestro que le puso la mano en la pierna. En ese momento lo corrí de mi casa“, detalló al show matutino. “No pasó nada más que eso, pero gracias a Dios yo estuve ahí”, añadió.

Ante la posibilidad de que este no hubiera sido un hecho aislado, la famosa afirmó que las clases se limitaban a sesiones en línea, pero ese día, debido a la importancia del evento, acudió de forma presencial a su domicilio.

Al ser cuestionada sobre la identidad del individuo, Itatí Cantoral advirtió que se trata de alguien muy conocido en el medio y ex esposo de una amiga cercana: “Le dije: ‘No te quiero volver a ver y si no, a toda la prensa voy a decirlo'”, explicó.

Sin revelar más detalles, Itatí Cantoral exhortó a los padres y madres de familia a no minimizar las acciones que personas ajenas, e incluso de familiares, ejecutan ante los niños. Además, resaltó la importancia de mantener una buena comunicación con los niños y adolescentes para que sepan identificar comportamientos inapropiados, sin importar el vínculo que tengan con el agresor.

“Mi hija me dijo: Ay, mamá, qué exagerada. Si no pasó nada. Me la puso la mano para recargarse. Pero no pasó nada más porque gracias a Dios yo estaba ahí“, sentenció la estrella de la pantalla chica.

