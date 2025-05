Itatí Cantoral habla sobre su salud mental: “Nada como el psicólogo”

Itatí Cantoral es, sin duda, una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional.

Su legado incluye personajes memorables como Soraya Montenegro en María la del Barrio y, más recientemente, Isabel en Velvet: El Nuevo Imperio, producción de Telemundo donde interpreta a la madre de Alberto, papel a cargo de Yon González.

Con más de 30 años de carrera, Cantoral ha sabido mantenerse vigente en la industria. Durante una entrevista con La Opinión, en la alfombra roja de la premier de Velvet: El Nuevo Imperio, realizada el jueves 8 de mayo en el Telemundo Center de Miami, la actriz habló sobre su preparación profesional y el cuidado que le brinda a su salud mental para poder enfrentar personajes emocionalmente exigentes.

“Yo me divierto mucho con lo que hago. Amo lo que hago. Agradezco todos los días que tengo trabajo y trato de jugar siempre y divertirme cada vez más”, expresó. Parte de esa estabilidad emocional, asegura, la ha encontrado en el acompañamiento psicológico.

“Yo intento tomar terapia. Soy una mujer que ha tomado terapia desde los 15 años”, reveló. “Mi madre, que en paz descanse, era argentina y en Argentina es muy normal tomar terapia… no tienes que estar loco. Siempre he tomado terapia”, añadió.

Habló de sus altibajos emocionales

Aunque ha estado acompañada por profesionales de la salud mental, Cantoral no es ajena a los momentos de vulnerabilidad.

“Alguna vez me ha ido mejor que otras. He sufrido de depresiones. He estado a veces en psiquiatría, teniéndole mucho miedo a los medicamentos, investigado con varios doctores y sabiendo que hay medicamentos que duran un cierto tiempo y después te los quitan y sigues tu vida”, confesó.

Actualmente, no se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, pero sí continúa con apoyo psicológico.

“Ahora no estoy en un proceso psiquiátrico, pero sí he estado y sí trato de estar en un proceso de psicología”, comentó. “De hecho, agradezco muchísimo tener esta pasión por la actuación porque tengo una parte creativa muy fuerte desde que nací y yo intento vaciar todo lo que tengo en mis personajes y transformarlo en el escenario, pero eso sí, nada como el psicólogo”, concluyó.

¿Cómo describe ella a su personaje de “Velvet”?

Sobre su papel en Velvet: El Nuevo Imperio compartió que Isabel es un personaje profundo y con múltiples capas emocionales: “Isabel es un personaje que ha sufrido muchas injusticias. Es un personaje resiliente. Es un personaje que sale adelante a pesar de todas las adversidades. Es una persona que está llena de amor por su hijo. Y eso es lo único que la mantiene bien, que la sostiene; ese encuentro con su hijo Alberto”.

Su preparación para sumergirse en sus personajes

Cantoral también resaltó la importancia de continuar en formación constante y mantenerse activa en diversos proyectos artísticos.

“Obviamente, estudio y tengo acting coach”, explicó. “Acabo de terminar una película en inglés y siempre estoy estudiando, bailando, cantando. Acabo de terminar una temporada muy exitosa que se llamó Cabaret“, dijo.

Además, se encuentra explorando su faceta musical, esta vez en homenaje a su padre, el compositor Roberto Cantoral.

“Un musical tan importante como Cabaret también me dio otro aire. Ahora estoy cantando los boleros de mi padre con mi hermano que es muy talentoso y con mi hija María. Se llama Noche, no te vayas cantando a Roberto Cantoral”, compartió.

Pese a los personajes emblemáticos que ha interpretado, la actriz no deja de buscar nuevas formas de renovarse. “Me reinvento gracias al trabajo. Gracias al cariño del público y a los productores que piensan en mí y mantengo con la agenda llena.”

