EXCLUSIVA: Elizabeth Gutiérrez vuelve a Telemundo y se une al elenco de “Velvet”

Elizabeth Gutiérrez está lista para retomar su carrera actoral, enfocándose nuevamente en lo que ha sido una de sus grandes pasiones.

La actriz regresa a la pantalla chica como parte del elenco de Velvet: El Nuevo Imperio, la nueva serie de Telemundo que marca su regreso a la cadena con la que inició su trayectoria.

En una entrevista exclusiva con La Opinión, Gutiérrez compartió detalles sobre este nuevo capítulo profesional, asegurando que, aunque ha estado alejada de las cámaras, su carrera siempre ha estado presente.

Según explicó, siente que este es el momento ideal para volver a actuar.

“Estoy súper entusiasmada, feliz, agradecida, porque estaba esperando un proyecto y quería regresar a Telemundo; a mi casa y encontrarme con tanta gente tan querida. Mis directores, los técnicos, producción, de verdad que me han recibido con muchísimo amor. Tenía muchas ganas de regresar a una producción”, expresó Gutiérrez durante una pausa en las grabaciones en el Telemundo Center de Miami, donde se desarrolla gran parte del rodaje.

La emoción es evidente al hablar de la franquicia: “¡Imagínate, estar con Velvet!”, dijo con una sonrisa. “No puedo pedir más: regresar a mi casa con esta gran producción. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas cuando son para ti, se dan sin buscarlas, y así fue”, añadió, revelando que el proceso de casting fue ágil. “Se dio de un día para otro. Vine e hice casting y gracias a Dios que aquí estoy.”

Luego de varios años dedicada a su familia, Gutiérrez asegura que añoraba volver a hacer lo que tanto ama. “Cuando eres actriz, eres actriz de por vida. Eso no se va. Solo que los tiempos no coincidían, los proyectos no coincidían, y este fue como anillo al dedo. Mis hijos ya están grandes, estoy empezando a retomar mi carrera y yo feliz de la vida de poder regresar con este gran equipo”, comentó. La actriz es madre de Kailey, de 15 años, y Christopher Alexander, de 19, fruto de su relación con William Levy.

Gutiérrez inició su camino en Telemundo en 2003 con el reality Protagonistas de Novela, donde conoció a Levy. Su último proyecto en la cadena fue en 2017 con Milagros de Navidad.

“Extrañaba muchísimo (la actuación), porque para mí es como cuando entras a una tienda de dulces y que no puedes comprar. Yo sentía muchos años, con ansias de regresar y poder hacerlo con un personaje que — aunque no les puedo contar mucho del personaje — de verdad que para mí es un personaje muy enriquecedor porque es diferente y les va a gustar”, aseguró.

Aunque no reveló demasiados detalles sobre su papel, adelantó que será clave en la historia. “Es muy importante dentro de la historia, así que los va a enamorar, espero, y darles algo diferente a mi público que me lo ha pedido. Regreso feliz de la vida, por ustedes.”

Seguir leyendo:

• Elizabeth Gutiérrez habla como nunca antes sobre su separación de William Levy

• Elizabeth Gutiérrez presume sus atributos posando en toalla y sentada en una bañera

• Kimberly Dos Ramos pide un alto a las especulaciones sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez