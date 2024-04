Kimberly Dos Ramos pide un alto a las especulaciones sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez 

Son cada vez más los famosos que se pronuncian sobre la polémica separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez y en esta ocasión fue el turno de la actriz Kimberly Dos Ramos compartir su postura ante los dimes y diretes que rondan a la ex pareja. ¿Que fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente para MezcalTV, la protagonista de “Vivir de amor” fue contundente al emitir su opinión sobre los dimes y diretes que se han generado en torno a la ruptura del actor cubano y la mexicoamericana.

“Ser figura pública no es fácil, que la gente sepa de nuestras relaciones es bien difícil. Ponernos en los zapatos de ellos dos [Elizabeth Gutiérrez y William Levy] es importante y más porque se especula tanto, se habla tanto, pero la realidad la tienen ellos, son los que viven esa relación, así que aquí lo importante es no especular tanto, no hablar tanto y más cuando hay niños de por medio”, declaró.

De acuerdo con Kimberly Dos Ramos, lo importante es que los famosos “sean felices” y que se pueda aclarar esta situación. Y es que debido a su amistad con William y Elizabeth esta le ha hecho reflexionar sobre lo duro que es enfrentarse a situaciones de este tipo frente a los ojos de millones de personas.

Por esta razón, expresó su deseo de respetar la decisión que ambos tomaron y no seguir fomentando los comentarios mal intencionados: “Sí es un proceso difícil. Además de que los quiero mucho, tanto a Elizabeth como a William, la verdad es algo en lo que no puedo opinar porque al final de cuentas no es mi vida, no es mi relación”, enfatizó.

Para concluir, Kimberly Dos Ramos envió unas palabras de aliento a William Levy y Elizabeth Gutiérrez: “Les mando un beso enorme, muchas bendiciones y que pase lo mejor para ustedes, los quiero mucho”.

