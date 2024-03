Kimberly Dos Ramos abre su corazón y recuerda la trágica muerte de su novio

En medio del furor que ha causado “Vivir de Amor”, el melodrama que protagoniza junto a Emmanuel Palomares, Kimberly Dos Ramos ha abierto su corazón y recordado una de las etapas más dolorosas de su vida, que incluyó la despedida del que considera el amor de su vida.

Fue durante su visita al programa matutino “Despierta América” que la actriz venezolana habló sobre la situación que la obligó a forjar su carácter: “Tuve una pareja sentimental que duramos muchos años y por un accidente que tuvo murió”, contó ante las cámaras.

Frente a la mirada atenta de los conductores y del público, Kimberly Dos Ramos aseguró que “No estás preparada psicológicamente para la pérdida de alguien tan importante, pero son situaciones que te pone Dios en la vida para aprender y salir adelante”.

Afortunadamente, la famosa logró levantarse de esta difícil etapa gracias al apoyo que su círculo más cercano le brindó en ese entonces. Incluso, apuntó a que su vida no hubiera seguido el curso que tomó de no haber pasado por este trago amargo.

“Creo que el poder que le demos a la mente es vital. A mí me ayudó mucho todo lo que es el poder mental que yo le di a mi vida en ese momento en esa situación; obviamente conté con el apoyo de mi familia, con el apoyo de su familia y, aunque no lo crean, mi mejor terapia fue trabajar en lo que me gusta que es la actuación”, indicó la protagonista del melodrama más nuevo de Univision.

“Culminando esa situación difícil en mi vida yo me mudé a Estados Unidos y empecé un proyecto, entonces el tener la mente ocupada haciendo lo que me gusta fue yo creo que muy reconfortante para mí, mi mejor terapia y me hizo por supuesto salir adelante”, dijo sobre los inicios de su trayectoria en televisión hispana.

En el lado sentimental no todo fue color de rosa, pues como resultado de esta gran pérdida, Kimberly no podía abrir su corazón de la misma manera que antes: “Te deja como esas secuelas de miedo a enamorarte. Después de esa situación pasaron los años y por supuesto me he enamorado, he tenido mis parejas, solo que yo soy muy privada, no lo hago público. Pero sí me costó tantito”, dijo para finalizar su intervención.

Seguir leyendo:

• Kimberly Dos Ramos se robó las miradas en la premiere del melodrama “Vuelve a mi”

• Así es el personaje de Kimberly Dos Ramos en ‘La Desalmada’, la telenovela estelar de Univision

• Kimberly Dos Ramos muestra su arma secreta para lucir su espectacular cuerpo