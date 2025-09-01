Mariana Botas abandona ‘La Casa de los Famosos’ entre lágrimas

La actriz Mariana Botas se convirtió en la más reciente eliminada de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México tras perder la votación del público frente a sus compañeros nominados: Dalílah Polanco, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Mar Contreras.

Su salida del reality show fue un momento cargado de emoción. Al llegar al foro donde se transmite la gala, Mariana se mostró visiblemente conmovida, una reacción que se intensificó al presenciar el impacto de su eliminación en sus compañeros, en especial Dalílah Polanco, quien aparentaba estar consternada por la partida de la actriz.

Ante las cámaras y con la conducción de Galilea Montijo, Mariana no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su experiencia. “La verdad son muchas emociones, obviamente no me quería ir, pero sé que es parte de… es un juego y cada semana sale alguien. Agradecida con la oportunidad, es una experiencia única en la vida”, expresó.

Mariana duró un mes en la competencia

La intérprete, recordada por su participación en ‘Una familia de diez’, destacó lo difícil que fue dejar atrás los vínculos formados durante más de un mes de convivencia. “Me da mucho sentimiento irme… Solo tengo cosas bonitas que decir de la mayoría de ellos y de la experiencia”, añadió.

Botas confesó tener sentimientos encontrados: por un lado, la felicidad de reencontrarse con su familia y seres queridos, y por el otro, la tristeza de abandonar la competencia y la rutina establecida dentro de la casa.

“Es un ganar, ganar. Pero claro que me hubiera gustado durar más. Y pues también empiezas a hacer vínculo con tus compañeros y después de un día para otro dejarlos de ver… me voy a sentir rara”

Durante su trayectoria en el programa, Mariana se situó en el centro de la polémica debido a su particular relación con el exfutbolista Aldo de Nigris, un factor que la mantuvo constantemente en el ojo del público.

Otro momento polémico fue cuando afirmó que se besó con Drake Bell, situación que molestó al también cantante.

Su eliminación generó una ola de reacciones tanto dentro de la casa como en redes sociales, donde los seguidores de la actriz le brindaron mensajes de apoyo. La semana pasada logró salvarse, pero en esta el público tomó su decisión.

La mustia y colgada de Elaine Haro ya está interpretando otro personaje, tanto así que en esta eliminación de Mariana Botas se le olvidar llorar. 🤭😂🤡#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMx3 #LCDLFMX #LCDLFMX3 pic.twitter.com/g6gLBEhg18 — MAYITO de las Bitácoras (@ClaudioPizarroK) September 1, 2025

Seguir leyendo: