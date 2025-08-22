Se acabó el shippeo de Mariana Botas y Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3

Las relaciones humanas son complejas y las interacciones entre personas que conviven 24/7 dentro de un reality lo pueden ser aún más. Desde hace días, algunos usuarios de las plataformas digitales, tales como TikTok, Instagram y Facebook, se entusiasmaron con lo que se creía que era química entre Aldo de Nigris y Mariana Botas dentro de La Casa de los Famosos México 3.

Lamentablemente, la convivencia entre ellos, dada por convivencia, educación, cortesía o química, generó una serie de comentarios altamente negativos en contra de Mariana. Una parte de las seguidoras del regiomontano tiene un ideal físico específico con el que desean ver al sobrino de Poncho de Nigris, y para algunos de ellos Botas no cumple con esos estándares.

Las ofensas en su contra y la campaña de desprestigio han llegado a niveles increíblemente tóxicos. Ya que pocos la están juzgando por su juego dentro de la competencia, una convivencia que ella ha tratado de llevar con educación, ánimo y cortesía.

Si ella se acerca a Aldo, bajo la razón que sea, muchos la tildan de “buscona”, “ofrecida”, “migajera”. Si Aldo la busca, por la razón que sea, describen que su acción es por pura educación. La doble moral bajo la cual se juzgan las acciones de ambos habla del extremo machismo que aún pulula en buena parte del género femenino que manipula las redes sociales.

¡La nominación de esta semana!

Mariana Botas nominó, como lo ha hecho con regularidad desde la primera semana, dándole sus puntos a Alexis Ayala y Mar Contreras.

Debido a la sana convivencia que lleva con el resto de habitantes del cuarto noche, Mariana reflexionaba que sería injusto nominar a Aldo de Nigris o a Guana porque son sus amigos. Razón por la cual, cuando se vio obligada, por el juego, a otorgar tres puntos extras.

La actriz mexicana decidió dárselos a quien considera el más fuerte dentro de la casa porque sabe que el público no lo dejará fuera de competencia. Así fue como Abelito recibió tres puntos y quedó nominado por primera vez.

La acción de Mariana fue aborrecida por los usuarios de las redes sociales, aun cuando lo que hizo tiene toda la lógica del juego y lo hizo además sin ofensas ni dobles intenciones, mucho menos en términos de traición o deslealtad.

Dentro de la casa, las personas que peor se tomaron la nominación de Mariana fueron Abelito y Aldo de Nigris, pese a que ellos también nominaron a la conductora de “Envinadas”.

¿Entonces, si lo hace Mariana, está mal, pero si lo hacen ellos, es parte del juego?

Mariana vio anoche cómo se llevaron a cabo las nominaciones y los detractores de la actriz han celebrado con bombo y platillo que esta haya podido ver que Aldo realmente no tiene ningún interés en ella.

Botas en su momento manifestó que era posible que Aldo le hubiese dado puntos a Elaine Henao. Su lógica no era errada, si se entiende que lo asumía como lanzar puntos a la basura, porque Elaine no era prioridad de nominación esta semana. Y porque se negaba a pensar que su amigo, con quien ese día incluso tomó el sol y que días atrás le había prestado un suéter, la hubiese nominado.

Hay muchas formas de contar una historia. Para algunos, que Aldo le prestase su suéter a Mariana fue romántico; para otros, fue simplemente su forma de ceder ante una petición de la mexicana.

Sea como sea, las acciones hablan más que mil palabras y esas acciones eran las que llevaban a muchos a creer que para Aldo, Mariana era especial. Cocinaba con ella, comía con ella. Buscaba sentarse, a la primera oportunidad junto a ella, y todo eso no se lo inventó el público, está grabado.

Sin embargo, después de ver la desilusión de Mariana y cómo Aldo decidió no prestarle atención a su sentir, él simplemente se dedicó a convivir más con Elaine y a jugar con ella y Abelito.

Esto tiene felices a los que consideran que Elaine y Aldo se ven mucho mejor y combinan mucho más que él y Mariana.

Sea como sea, a “lo hecho, pecho”, y ahora lo mejor que puede hacer Mariana Botas es seguir su camino dentro del juego y aferrarse a los suyos. Dejar que el tiempo sea sabio y que su inteligencia aflore mucho más. Si el domingo sale eliminada de la competencia, que así sea y que le permita recomponerse. y seguir adelante con lo que ha podido construir.

Porque aunque afuera tiene mucho hate solo por su voz y su cuerpo, también es verdad que sus fans y las de “Envinadas” no le han dado la espalda nunca.

