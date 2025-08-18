Ninel Conde es la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3

En una noche llena de sorpresas y tensiones, Ninel Conde se convirtió en la tercera celebridad en abandonar ‘La Casa de los Famosos México’, tras no obtener suficientes votos del público para continuar en la competencia.

Su salida marca un giro inesperado, ya que muchos esperaban que Alexis Ayala, quien había recibido la mayoría de los posicionamientos negativos, fuera el eliminado.

La placa de nominación de esta semana incluyó nombres que inicialmente parecían inesperados, como Facundo, Mar Contreras, Ninel Conde, Alexis Ayala y Guana. Las votaciones fueron muy reñidas, pero los comentarios en redes sociales ya anticipaban que la decisión sería cerrada.

Durante la gala del domingo 17 de agosto, cinco de los ocho participantes restantes se alinearon en la fila de Alexis Ayala, criticando su actitud tras el conflicto con el “Bombón Asesino”. Incluso Dalilah Polanco señaló que el actor parecía estar interpretando un “rol de villano” similar a sus personajes en telenovelas.

Por otro lado, Facundo también enfrentó críticas de la “triple A” (Aaron Mercury, Abelito y Aldo De Nigris), quienes le pidieron que moderara su comportamiento, especialmente después de una broma polémica que hizo durante la semana.

¿Por qué Ninel Conde?

A pesar de que Alexis Ayala llevaba dos semanas consecutivas en peligro de eliminación, fue Ninel Conde quien finalmente recibió menos apoyo del público. Su salida podría reconfigurar las alianzas dentro de la casa, especialmente entre Facundo y sus antiguos aliados, quienes parecen haber terminado la gala con diferencias.

Con esta eliminación, la competencia por el premio de cuatro millones de pesos se intensifica, y los famosos tendrán que replantear sus estrategias para evitar ser los próximos en abandonar el reality.

En la edición pasada, el ganador fue Mario Bezares. La estrella ha aprovechado la plataforma de La Casa de los Famosos México y se ha encargado de mantenerse en el foco, al igual que el resto del equipo Mar: Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo.

