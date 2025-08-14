Paulo Quevedo se proyecta para La Casa de los Famosos México

Paulo Quevedo conversó con Rodner Figueroa en su podcast de YouTube, en donde no solo hablaron de la carrera del actor y cantante, sino también de su vida y las complicaciones que ha enfrentado durante su carrera y su paso por “La Casa de los Famosos 4“.

Durante esta conversación, Quevedo explicó su razonar dentro del reality y durante su convivencia con Cristina Porta.

El cantante asume que la responsabilidad de todo lo que pasó es de él, porque se permitió sentir y explorar lo que vivía de una forma incorrecta. Aceptó que el error al salir del reality tuvo que pagar un precio muy alto por todo lo anterior, tanto que hasta parte de su familia dejó de hablarle.

Durante la conversación, Rodner lo cuestiona sobre la posibilidad de ingresar a un nuevo reality, pero en esta ocasión a “La Casa de los Famosos México” y, aunque Paulo dice que no es lo que más le gustaría, entiende que esto es lo que funciona hoy en día y que al mismo tiempo se obtienen beneficios considerables.

Paulo entiende que aun cuando sabe cómo jugar en este formato, deberá ganarse a su público mexicano si es que toma la decisión de ingresar al reality mexicano en la próxima temporada.

Es importante recordar que durante las dos temporadas en las que Paulo participó con Telemundo, el mexicano avanzó hacia la final. En la cuarta temporada fue el séptimo finalista y en la edición All-Stars se coronó con el quinto lugar.

