Paulo Quevedo se sincera en ‘La Mesa Caliente’ sobre su fallida relación con Cristina Porta

El actor Paulo Quevedo, quien formara parte de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, se sinceró en su reciente visita que tuvo a ‘La Mesa Caliente’ sobre la relación que mantuvo con Cristina Porta, la cual no terminó de la mejor manera.

El histrión habló sobre este tema luego de que Verónica Bastos los cuestionara abiertamente acerca de su fallida relación con la periodista española, a quien veremos muy pronto en ’Top Chef VIP 4’ presumiendo sus habilidades para la cocina.

“¿Se arrepiente? Sin filtros, Paulo Quevedo hace una dura revelación sobre Cristina Porta 💔”, se lee en la descripción del video compartido en Instagram.

La presentadora costarricense aseguró durante su intervención que ahora él y Aylín Mujica se quejan de sus relaciones que surgieron del reality show, pero en determinado momento las disfrutaron, algo que Paulo no estuvo del todo de acuerdo, al asegurar que él ni siquiera eso.

“Ojalá me lo hubiera gozado, gozado qué. ¿Cuál relación? No se dio nada”, se sinceró sobre lo que pudo tener con Cristina Porta y simplemente no se dio.

Además de hablar de lo que pudo tener con Porta y que simplemente no se concretó, Paulo también habló de la experiencia que tuvo con Rosa Caiafa durante su segunda participación en la emisión.

“Yo tuve la dicha de tener una segunda oportunidad de estar encerrado. Con Rosa había un cariño muy especial”, dijo Paulo, quien dejó en claro que no paso nada entre ellos y que todo lo que hubo, incluido su beso de novela, no pasó a más.

La entrevista con Paulo no pasó desapercibida entre los seguidores de Cristina, quienes le pidieron que ya supere a la celebridad ibérica.

“Supera a Cristina”, “El tipo está agarrándose de quien sea para figurar”, “Solo sabe hablar de la obsesión que tiene por Cristina”, “Que ya la supere y deje de hablar de ella”, “Todos se arrepienten de haber salido alguna vez con Cristina”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que recibió sus recientes declaraciones sobre Cristina.

