Paulo Quevedo habla por primera vez tras su cirugía por cáncer: “Todavía no estoy libre”

El actor Paulo Quevedo rompió el silencio sobre su estado de salud actual a solo unas semanas de haberse sometido a una cirugía con motivo de un nódulo cancerígeno en la parte central de la tiroides. ¿Cuál es el siguiente paso dentro de su proceso de recuperación? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente, el ex participante de “La Casa de los Famosos All-Stars” indicó que si bien aún no se encuentra libre de cáncer, la operación en conjunto con su tratamiento han logrado mitigar los síntomas que lo azotaban.

“Todavía no estoy libre, pero sí está controlado. Al principio no podía ni estornudar. Llegué a sentir que la tiroides se me iba a salir. Era un dolor que duraba horas enteras. Afortunadamente ya no es doloroso. He ido evolucionando“, detalló a TVNotas.

Paulo Quevedo reconoció que hubo un momento dentro del proceso en el que temió sobre lo que estaba por venir. No obstante, su deseo de recuperación y combatir los efectos de dicha enfermedad son más grandes que cualquier miedo que pudiera experimentar.

“Ha sido el reto más grande. No me quedaba de otra más que someterme a la operación. No había opción. Incluso les confieso que dentro de ‘La Casa de los Famosos’ ya comenzaba a perder cabello por los síntomas que estaba presentando y un nivel de deshidratación terrible”, añadió durante la charla.

Al ser cuestionado sobre cómo ha ido evolucionando su proceso recuperación de la cirugía llevada a cabo el pasado 13 de junio, el famoso detalló: “No puedo hablar tanto, porque se me tensa la garganta. Tampoco levantar la voz para llegar a tonos altos. El doctor dice que es normal y que debo ser paciente. Fue una bendición que no me hayan quitado la tiroides completa. Ya me veía con tratamiento de yodo y radioterapias”.

Otros de los cambios que ha incorporado en sus hábitos son: “No puedo comer irritantes. Lo más importante: debo de cuidarme estrictamente de los resfriados, para que no regresen los dolores más fuertes en la garganta. Me he hidratado muchísimo y alimentado mejor“, explicó.

Y aunque el camino hacia la recuperación total es largo, tiene clara su meta y no está dispuesto a fallar: “Este proceso es lento y no queda de otra más que caminar paso a paso. Es probable que hasta el tercer mes esté mejor (…) Son batallas que nos enseñan madurez y aprendizaje personal. Esto me hizo más fuerte. No hay que tener miedo”, dijo para finalizar.

