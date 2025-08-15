Ninel Conde y Mar Contreras liman asperezas tras semanas de roces en “LCDLFM”

Ninel Conde y Mar Contreras han protagonizado un inesperado momento en “La Casa de los Famosos México” de cara a la tercera gala de eliminación el próximo domingo 17 de agosto. Y es que, contra todo pronóstico, las famosas decidieron poner fin a sus indiferencias y elevar la bandera de la paz para darse la oportunidad de conocerse nuevamente.

El emotivo momento ocurrió durante la dinámica de “sinceramiento” en la cena de nominados donde compartieron mesa con Facundo, Mariana Botas y Guana. La primera en extender su mano para dar ‘borrón y cuenta nueva’ a su convivencia fue la ex participante de Operación Triunfo.

“Ojalá te dieras la oportunidad de conocerme un poco más; creo que eres una mujer muy fuerte y como las dos somos madres, sacamos la garra en cualquier momento“, comenzó Mar Contreras ante la mirada atenta de sus compañeros.

“Reconozco que puede haber mucho de ti en mí y creo que eres una mujer con muchas fortalezas y muchas debilidades también pero creo que has salido adelante de todos tus debilidades y eso te hace una mujer fuerte”, añadió la también cantante.

Para finalizar, Contreras lanzó una invitación a su compañera de reality: “Eres una guerrera y ojalá puedas ver en mí… que no nos veamos como competencia sino como aliadas. Ojalá te dieras la oportunidad de conocerme más. No soy esa persona que crees que soy y nada me gustaría que te abrieras y que nos diéramos la oportunidad si se puede de que nos conozcamos“, sentenció.

Por su parte, Ninel Conde replicó a esta declaración con su propia dosis de reflexión y negó rotundamente haber orquestado un plan de “exclusión” a la actriz: “Mi querida Mar, a veces las impresiones que nosotras como mujeres leemos… o las películas que a veces nosotras nos hacemos tanto de personajes de compañeros y compañeras no siempre son la verdad absoluta“, dijo.

“En este momento de mi vida, después de 30 años de carrera, de todo lo que he pasado, créeme que no vine aquí ni a competir contra ninguna mujer a nivel de rivalidad. Ya no estoy en edad de hacer eso; he venido a hacer un ejercicio de convivencia con 14 personas que no conocía, íntimamente a dormir con esas personas, a tratar de empatizar y a robarme lo más lindo de cada uno“, aseguró durante la velada.

La escena concluyó con una promesa de limar sus asperezas: “A lo mejor no hemos convivido mucho porque estamos en diferentes habitaciones y porque pues no se ha dado la ocasión o simplemente la energía no ha sido tan compatible, pero eso no quiere decir que exista ni rivalidad ni envidias ni nada“, explicó con respecto a los desacuerdos que han vivido.

