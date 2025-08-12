La Casa de los Famosos México superó las cifras del estreno de sus dos ediciones anteriores

La Casa de los Famosos México 3 ya cuenta con dos eliminados: Olivia Collins y Adrián Di Monte. Con dos semanas al aire, el programa se ha convertido en todo un éxito gracias al acertado casting que realizó la producción de esta temporada. Tres de los grandes aciertos de esta edición son, y sin lugar a dudas, Ninel Conde, Abelito y Aldo de Nigris.

Actualmente, el programa es uno de los más vistos por el público mexicano y, mediante un comunicado de prensa, Endemol Shine Boomdog, parte de Banijay Americas, confirmó que esta tercera edición superó las cifras del estreno de sus dos ediciones anteriores con el debut de la transmisión de la tercera temporada por el canal de Las Estrellas de TelevisaUnivision, atrayendo a más de 12 millones de espectadores a través de todas sus plataformas.

“Estamos muy emocionados por el éxito del estreno de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y por la excelente recepción que tuvo por parte de la audiencia en todas las plataformas. Es un programa que temporada tras temporada sigue conectando con el público, sin importar edad o género; las historias de cada participante han cautivado a las audiencias mexicanas, expresó Frank Scheuermann, Chief Content Officer de EndemolShine Boomdog.

“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado en conjunto con TelevisaUnivision y nuestros equipos de contenido y de producción; estamos seguros de que mantendremos al público enganchado semana tras semana”, agregó.

