Aldo de Nigris y Mariana Botas, el “shippeo” de La Casa de los Famosos México 3

Mariana Botas es actriz y conductora. En el mundo del entretenimiento mexicano se le conoce por ser parte del programa de YouTube “Envinadas”.

En este 2025 aceptó ser parte de La Casa de los Famosos México 3. Dentro de la competencia está dando mucho de qué hablar y, aunque gran parte de los televidentes aún no saben si les gusta o no lo que está haciendo dentro de la casa, también es cierto que está aportando contenido, por la química que hay entre ella y Aldo de Nigris.

Hay quienes dicen que entre ellos no puede pasar nada, por la diferencia de edades. Pero Botas tiene tan solo 35 años, mientras que Aldo tiene 26. Nueve años de diferencia son considerables, pero ella no aparenta los años que tiene y él es mucho más de lo que se puede apreciar a simple vista.

Dentro de la casa, el público ha podido ver que siempre están cerca el uno del otro y no es que se persigan, es que simplemente parece que hay una especie de hilo que de alguna forma siempre los atrae.

Al principio, muchos ligaban a Aldo con Elaine Henao, pero esta siempre se ha mostrado mucho más interesada en Aaron Mercury, aunque no niega que el sobrino de Poncho de Nigris sea un hombre sumamente atractivo.

Aunque unos se opone, son muchos los que ya vibran con esta amistad, que en cualquier momento podría transformarse en algo más.

Sigue Leyendo más La Casa de los Famosos México aquí:

· Adrián Di Monte es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3

· Facundo es criticado por broma “pesada” a Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México

· La Casa de los Famosos México: Mar Contreras rompe en llanto al defender a Adrián Di Monte