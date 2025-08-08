La Casa de los Famosos México: Mar Contreras rompe en llanto al defender a Adrián Di Monte

La tensión, las lágrimas y los mensajes cargados de emoción no faltaron en la cena de nominados de La Casa de los Famosos México, donde Mar Contreras se robó el show con un discurso que dejó a todos —incluido el público— divididos.

Entre sollozos, Mar Contreras confesó que su percepción sobre Adrián Di Monte dio un giro radical tras convivir con él: “Creo que eres un hombre con mucho corazón… mereces que la gente te quiera”. Las lágrimas fluyeron mientras lo animaba a “darlo todo” en el programa, incluso mencionando a alguien que lo espera afuera.

Pero no todo fue dulzura: Mar también aprovechó para cargar contra la crítica mediática hacia Adrián, defendiéndolo de los ataques en redes. ¿Será que sabe algo que nosotros no?

Alexis Ayala, Dalilah y la polémica de las nominaciones

La noche no solo fue about Adrián. Mar también se deshizo en elogios hacia Alexis Ayala, mencionó: “eres empático y respetuoso”, dejando entrever una posible alianza. ¿Estará tejiendo redes para sobrevivir en la casa? Porque, recordemos: ella también está nominada, junto a Dalilah Polanco y el propio Alexis.

El momento más incómodo llegó cuando Mar fue la única que no se posicionó detrás de Adrián en la votación previa, generando roces con sus compañeros. “No sería congruente con lo que pienso”, declaró, desatando rumores de que pagaría caro su rebeldía. Y así fue: ahora está en la mira.

¿Quién es Mar Contreras?

La actriz sinaloense (44 años) no es nueva en el espectáculo: desde Operación Triunfo México hasta telenovelas como Teresa, ha sabido manejar los reflectores. Pero en el reality, su papel es distinto: defensora de los polémicos, como Adrián, cuyo pasado (incluyendo el escándalo por meter a una mujer “inconsciente” a su departamento) ha sido trending topic.

¿Por qué arriesgarse? Algunos fans aplauden su autenticidad; otros sospechan que busca cámaras. Lo cierto es que su matrimonio con el empresario Julio Aguilar y sus dos hijos parecen ser su mayor motivación… aunque en la casa, la estrategia también cuenta.

