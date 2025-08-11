Adrián Di Monte es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3.

Anoche, La Casa de los Famosos México 3 vivió la eliminación de Adrián Di Monte. El actor de origen cubano se convirtió en el segundo eliminado de la temporada. Anoche se vivió la crónica de una muerte anunciada.

Di Monte era parte del cuarto noche; compartía habitación con: Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aaron Mercury y “El Guana”. Adrián. Olivia Collins. La cuarta noche cuenta con dos bajas, versus el cuarto día liderado por Facundo y Ninel Conde, que se mantiene intacto en esta competencia.

Aunque la eliminación de Adrián Di Monte y Collins pueda hacerles sentir a los habitantes del cuarto día que ellos son los favoritos del público. La verdad es que de momento los televidentes podrían estar permitiendo la salida de aquellos famosos que sientan que no cumplen con lo que ellos vislumbran como el cuarto noche ideal.

Lo de Di Monte era algo que se sabía iba a suceder, era parte del eslabón más débil de su cuarto, porque desde que se confirmó su participación en el reality, el público mexicano ya había decidido su final en la competencia. ¡No iba a ganar!

El pasado del actor con Sandra Itzel influyó en la opinión pública y, aunque hubo quienes dentro del juego estaban dispuestos a darle el beneficio de la duda, la verdad es que el público no suele ser tan paciente.

Otros personajes que podrían contar con este mismo final son Ninel Conde y Facundo, pero para lograr un golpe a la cabeza o al corazón del cuarto día, los del cuarto noche deberán nominar con astucia y sin temor.

