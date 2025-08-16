Facundo desata críticas por comentario sobre Mariana Botas en LCDLF México 3

El reality show La Casa de los Famosos México 2025 no deja de generar debate, y esta vez el centro de la polémica es Facundo, quien hizo un comentario sobre el físico de su compañera Mariana Botas que dejó a muchos espectadores indignados.

Durante una dinámica en la que los famosos desfilaron como modelos para una marca de ropa, Facundo fungió como presentador. Cuando le tocó el turno a Mariana, el conductor soltó una frase que no pasó desapercibida:

"Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo. Mostrando un estilo coqueto". Facundo

Aunque después agregó que Mariana es “bella y tierna”, el daño ya estaba hecho. Las cámaras captaron las reacciones de los demás concursantes: algunos se rieron, otros permanecieron serios y Aldo incluso aplaudió, mientras Mariana respondió con un gesto irónico, imitando a Britney Spears.

Mariana no se quedó callada

La actriz no dejó pasar el comentario y más tarde confrontó a Facundo: “Me humillaste muchísimo. ¿Cómo decías, la planosidad?”.

Facundo intentó restarle importancia, diciendo que “la planosidad no va peleada con la belleza y la elegancia”, pero Mariana respondió con un contundente: “Me hundió”.

El clip se viralizó en X (antes Twitter), donde los usuarios no perdonaron a Facundo:

“Les puede caer mal Mariana, pero comentarios así son hirientes” (@7luluisa).

“Del cuerpo ajeno no se opina” (@Barbaralop3z).

“Su humor es rancio, sáquenlo ya” (@Lucia199012).

Muchos señalaron que este tipo de “bromas” ya no tienen cabida en la televisión actual, acusando a Facundo de tener un humor “pasado de moda”.

Mientras la rivalidad entre los equipos Día y Noche sigue calentando el juego, esta polémica podría afectar a Facundo de cara a la próxima expulsión. ¿Perderá apoyo por su comentario? ¿O sus seguidores lo defenderán?

