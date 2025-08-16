window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Facundo desata críticas por comentario sobre Mariana Botas en LCDLF México 3

Facundo emitió comentarios sobre el cuerpo de Mariana Botos y esto disgustó a los espectadores

Crédito: Mezcalent

El reality show La Casa de los Famosos México 2025 no deja de generar debate, y esta vez el centro de la polémica es Facundo, quien hizo un comentario sobre el físico de su compañera Mariana Botas que dejó a muchos espectadores indignados.

Durante una dinámica en la que los famosos desfilaron como modelos para una marca de ropa, Facundo fungió como presentador. Cuando le tocó el turno a Mariana, el conductor soltó una frase que no pasó desapercibida:

"Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo. Mostrando un estilo coqueto".

Facundo

Aunque después agregó que Mariana es “bella y tierna”, el daño ya estaba hecho. Las cámaras captaron las reacciones de los demás concursantes: algunos se rieron, otros permanecieron serios y Aldo incluso aplaudió, mientras Mariana respondió con un gesto irónico, imitando a Britney Spears.

Mariana no se quedó callada

La actriz no dejó pasar el comentario y más tarde confrontó a Facundo: “Me humillaste muchísimo. ¿Cómo decías, la planosidad?”.

Facundo intentó restarle importancia, diciendo que “la planosidad no va peleada con la belleza y la elegancia”, pero Mariana respondió con un contundente: “Me hundió”.

El clip se viralizó en X (antes Twitter), donde los usuarios no perdonaron a Facundo:

  • “Les puede caer mal Mariana, pero comentarios así son hirientes” (@7luluisa).
  • “Del cuerpo ajeno no se opina” (@Barbaralop3z).
  • “Su humor es rancio, sáquenlo ya” (@Lucia199012).

Muchos señalaron que este tipo de “bromas” ya no tienen cabida en la televisión actual, acusando a Facundo de tener un humor “pasado de moda”.

Mientras la rivalidad entre los equipos Día y Noche sigue calentando el juego, esta polémica podría afectar a Facundo de cara a la próxima expulsión. ¿Perderá apoyo por su comentario? ¿O sus seguidores lo defenderán?

La Casa de los Famosos México
