Así las votaciones hoy 15 de agosto en La Casa de los Famosos México 3

Rumbo a la tercera gala de eliminación, La Casa de los Famosos México 3 se enfrenta a un nuevo proceso de robo de la salvación. Aldo de Nigris es el actual líder de la semana y, por ende, un 50 % de la salvación se mantiene en su poder. Todos los habitantes del cuarto “día” deberán pelear para poder disputar este beneficio y sacar de la placa al menos a uno de sus nominados.

Para la tercera gala de robo de salvación, aún contamos con seis nominados en la placa, y ellos son: Mariana, Ninel, Alexis, Facundo, Mar y “El Guana”. Tres de la habitación “noche”. Tres de la habitación “día”.

Si nos referimos a las encuestas, muchos creen que la eliminación podría estar entre Facundo y Mariana Botas. Y si se cumplen las predicciones, la actriz y creadora de contenido podría ser la eliminada del domingo. Aunque hay muchos que también visualizan la posibilidad de que sea “El Guana” quien salga de la casa esta semana.

¿Le conviene a Mariana salir ya de La Casa de los Famosos México? Lamentablemente, por la dinámica que se ha desarrollado dentro del reality con los habitantes del cuarto día, en donde la actriz duerme, sí sería preferible que saliera de la competencia. Esto dejaría a muchos sin el “shippeo” con Aldo de Nigris, sí, pero si están destinados a ser, una vez fuera del reality, podrían reconectar.

