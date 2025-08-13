Así juegan al billar Aldo y Abelito en la suite del líder de La Casa de los Famosos México 3

Aldo de Nigris y Abelito son la fórmula que sostiene el contenido de La Casa de los Famosos México 3. Y ahora que los dos están compartiendo en la suite del líder, gracias a que Aldo ganó la más reciente prueba, el público televidente tiene muchas más oportunidades de verlos compartir y crear momentos e historias dentro de esta temporada.

Son ocurrentes, son bromistas, son conversadores y no ocultan nada. No sobrepiensan las cosas dentro de la competencia, pero tampoco están dispuestos a dejarse pisotear. Responden con gracia, pero responden y conviven entendiendo que al final todo se trata de una convivencia, pero ellos por lo menos están buscando que de ellos salga lo mejor, no lo peor.

Un ejemplo: la partida de billar que jugaron anoche. Esto sirve para ver cómo algo tan simple puede literalmente transformarse en algo especial, si las personas que hay detrás son genuinas hasta en lo más sencillo.

También son compartidos. Hace unas horas hablaban de cómo quieren incluir a Mar Contreras dentro de sus actividades y bromas para que no se sienta fuera de lugar dentro del grupo.

Dentro del juego, tanto Aldo como Abelito tienen dos competidores que podrían convertirse en las hormas de sus zapatos; hablo de Facundo y Ninel Conde.

En el día a día, aparentemente se llevan bien, pero la alianza y la dinámica que se ha construido entre ellos es tan natural y genuina que sobrepasa a lo que todos los demás pueden hacer y la frustración motiva o despierta enemigos.

