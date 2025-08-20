Aldo y Abelito son los reyes de las bromas en La Casa de los Famosos México 3

Aldo de Nigris y Abelito son dos de las grandes sensaciones de “La Casa de los Famosos México 3“. Juntos se han convertido en un par de bromistas de lujo del reality.

En sus manos han caído: Aaron, Mariana, Alexis, Facundo, Shiky. Todos los días alguien es víctima de sus bromas e incluso entre ellos no se perdonan.

En el día a día, muchos habitantes se sostienen cuerdos en el encierro haciendo uso de diferentes estrategias. Algunos hacen bromas y otros hacen podcast o entrevistas.

En el caso de Aldo y Abelito, ellos han hecho uso de los dos recursos y, por su forma de ser tan espontánea y natural, los televidentes conectan con ellos y quieren verlos en pantalla constantemente.

Las dinámicas grupales también han funcionado muy bien en este programa, sobre todo las que han podido generar los hombres de ambos cuartos. Sobre todo porque por primera vez en una temporada hemos tenido un grupo divertido de lucha libre.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos México aquí:

Ninel Conde es la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3

Facundo desata críticas por comentario sobre Mariana Botas en LCDLF México 3

Así las votaciones hoy 15 de agosto en La Casa de los Famosos México 3