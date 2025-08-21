Estos son los nominados de La Casa de los Famosos México 3

Abelito, Mariana Botas, Facundo, Alexis Ayala, Mar Contreras, Guana, Shiky y Dalílah Polanco son los actuales nominados rumbo a la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3. Cuya edición cuenta con tres eliminados en su haber; ellos son: Olivia Collins, Adrián Di Monte y Ninel Conde.

La producción del reality “metió mano anoche”, para mover las nominaciones. Logrando que el drama se inyectara en la casa y en los habitantes. “La Jefa” decidió que era hora de nominar haciendo uso de los “puerquitos”. Esto nos dejó una tabla con ocho nominados.

El efecto de la nominación impactó directamente en Mariana Botas y su presunta amistad con Aldo de Nigris, uno de los “shippeos” más robustos que gozan de apoyo y “hate” al por mayor en las plataformas digitales.

La actriz y conductora de televisión, debido a los puerquitos, tuvo que nominar frente a sus compañeros con tres puntos extra. ¡Nominó así a Abelito! Botas anoche emitió un total de seis votos, porque en el confesionario pudo nominar con dos y un punto y, como ha sido costumbre, nominó a Mar Contreras y Alexis Ayala.

La nominación de Mariana, sus tres puntos extra, la colocaron en una situación complicada fuera de la casa, porque el público no le perdona la nominación hacia Abelito, así como tampoco parecen estar dispuestos a permitirle tener una amistad, o lo que sea, con Aldo de Nigris.

La nominación de anoche generó además sorpresa en el público televidente, sobre todo en aquellos que creían que a Aldo podía gustarle la actriz, porque, sea por juego o desinterés, anoche la nominó con un punto. Vale resaltar que en su nominación principal ella no estaba incluida, pero “el puerquito” que eligió eliminó los votos que lanzó y por esta razón terminó cambiando sus votos hacia Priscilla y Mariana.

Los detractores del “shippeo” de Mariana y Aldo celebran que esta haya sido su decisión porque al parecer en sus planes nunca estuvo nominar a Enaline Henao, con quien también intentan vincularlo constantemente. en las redes sociales.

Y por el lado de Mariana todo se complica, porque ahora parece haber caído en “desgracia” frente al chico que le gusta dentro de la competencia y el “hate” en su contra fuera del reality se ha intensificado. Todo apunta a que Mariana Botas podría convertirse el domingo 24 de agosto en la cuarta eliminada de este reality.

