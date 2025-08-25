Mariana Botas regresó a La Casa de los Famosos México 3 y Priscilla fue eliminada

Priscilla Valverde es la cuarta eliminada de La Casa de los famosos México en su tercera temporada. La modelo mexicana quedó fuera de competencia gracias al voto popular. Antes de que se develara el nombre de la persona que quedaba fuera de juego, los fans especulaban con la posible salida de Mariana Botas, debido a una campaña de desprestigio que hay en su contra.

Pero las fans de la actriz y conductora de “Envinadas” recibieron el apoyo de los suyos y sigue en competencia. Y es que, pese a la negatividad que hay en su contra, al final la publicidad positiva o negativa también le permite al show tener y crear contenido, razón por la cual su presencia dentro del reality beneficia en muchos aspectos.

Dentro de la casa, algunos piensan que ella tiene sentimientos románticos por Aldo de Nigris. Hay quienes fuera del juego sienten o tienen la misma impresión. Pero ante el “hate” que la actriz está recibiendo, son muchos los que ya no quieren que ella se mueva en esa dirección, porque no le ayuda ni en imagen ni en su juego individual.

Inicia una nueva semana de competencia y hoy lunes 25 la prueba del líder se definirá entre Shiky, Dalilah Polanco y Mar Contreras. Dos del cuarto día versus una habitante de la cuarta noche. La ventaja numérica no significa nada; al final, la producción podría utilizar un juego de azar para obtener al ganador deseado.

