Así las votaciones hoy 22 de agosto en La Casa de los Famosos México 3

Las votaciones en “La Casa de los Famosos México 3” están muy repartidas. En algunas encuestas, son los tres habitantes del cuarto día los que están en peligro de eliminación. Tanto Mariana Botas como Priscilla Valverde y Shiky cuentan con una cantidad de votos muy pareja.

Lo único que de momento podemos asegurar sin temor a equivocarnos es que Abelito no saldrá eliminado esta semana. El mejor amigo de Aldo de Nigris en la competencia está, literalmente, arrasando con las votaciones y el apoyo hacia su persona lo ha alejado por completo del peligro de eliminación.

Mar Contreras, Alexis Ayala y Guana también cuentan con mucho apoyo en las votaciones; por esta razón es que sabemos que la producción podría dejar que el estrés de la eliminación recaiga en el cuarto día para brindarle mayor dramatismo a la gala del domingo. Aunque también es cierto que podrían dejar que Abelito entre al carrusel por primera vez. Solo por un tema televisivo.

Las votaciones siguen abiertas y, aunque Mariana está tratando de cambiar el enfoque de su juego, la verdad es que muchos de sus fans prefieren incluso que salga ya de la casa a que siga soportando el hate que está recibiendo afuera, por una amistad que tal vez ni siquiera trascienda afuera del reality.

