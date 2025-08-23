La Casa de los Famosos México: ¿Facundo le declara la guerra a Aarón Mercury?

La tregua en la suite de lujo de La Casa de los Famosos México ha llegado a su fin. El efímero “idilio” de Facundo y Aarón Mercury como líderes compartiendo la habitación premium se evaporó más rápido que el agua caliente en una regadera. El problema surgió debido a unos pelos de Mercury en la regadera.

Todo parecían sonrisas y celebraciones tras su victoria justa en la prueba, pero bastaron unos pocos días de convivencia estrecha para que estallara el conflicto. Y el detonante, aunque parezca increíble, fue algo minúsculo: los hábitos de limpieza (o la falta de ellos) de Aarón.

¿Qué sucedió?

Facundo, visiblemente molesto, no pudo contenerse y llevó su queja directamente a las cámaras de confesionario, armado con la prueba irrefutable: ¡pelos en la regadera! El conductor mostró su frustración porque Aarón no solo dejaba el desastre, sino que no se encargaba de limpiar el agua estancada.

Pero aquí viene el giro de trama: Facunto se negó en redondo a recogerlos. ¿Su razón? Una analogía que ha encendido las redes sociales: “Esto es un típico caso de si tú le estás recogiendo la basura a tu hijo o tu pareja, solo logras solapar la mala educación del individuo”.

Y luego vino la advertencia, fría y calculadora: “Para cuando necesite motivos de nominación, ahí tengo unos, Aarón, ya viste”. Una jugada puramente estratégica que dejó claro que esto va más allá de un simple desacuerdo por la limpieza.

Para que vean que el cambio de Facundo solo fue momentáneo por los carritos solo basto que ganará el liderazgo para que volviera atacar a Aaron, si te molesta algo porque no se lo dices a el de frente y te dejas de quejar en cámaras.

¿Habladurías a espaldas o estrategia válida?

El clip de Facundo quejándose rápidamente se viralizó en X (Twitter), con la usuaria @marst8310 acusándolo de falsedad: “Para que vean que el cambio de Facundo solo fue momentáneo… solo bastó que ganara el liderazgo para que volviera a atacar a Aaron”.

La audiencia se dividió en dos bandos: los que critican a Facundo por no ser directo y “hablar a sus espaldas”, y los que lo defienden, argumentando que está usando la convivencia a su favor para encontrar razones de peso para futuras nominaciones.

Para entender la magnitud del disgusto de Facundo, hay que retroceder unos días. En un momento de sincera antipatía, el conductor ya había soltado perlas sobre su compañero de suite.

Su “mania” con los insectos: “Me cag* que mate insectos… Pienso que es gente que no solo no debería estar en esta casa, sino que no debería estar en este mundo”, mencionó en aquella oportunidad.

Además, señaló “Siempre lo veo viéndose al espejo, hablando con sus fans, se pone lentes… me da algo de este güey, come-con-likes”. Y al finalizar, mencionó “Aunque no me ha hecho nada, solo matar sistemáticamente una araña, no mames. No puedo”.

Esto deja claro que la suite más lujosa de la casa se ha convertido en el campo de batalla más incómodo. Y es que, en LCDLFM, a veces la guerra no comienza con un grito, sino con un pelo en el desagüe.

