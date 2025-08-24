Ninel Conde habla sobre su salida de LCDLFM: ‘No me sacaron, me salí’

El mundo del espectáculo mexicano se vio sacudido la sorpresiva salida de Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos México 3’. Lo que parecía una eliminación más de un reality show se transformó en un verdadero culebrón lleno de declaraciones, bromas y una aclaración que lo dejó todo en vilo.

La actriz y cantante, recordada por su icónico personaje de ‘Alma Rey’ en la telenovela ‘Rebelde’, era una de las concursantes más famosas y, se creía, con más posibilidades de llegar lejos. Con una carrera extensa y una legión de fans, su salida anticipada sorprendió a todos. ¿Fue el público quien no la votó o hubo algo más detrás?

“No me sacaron, me salí”

En un live transmitido junto a su amigo Mauricio Mejías, Ninel soltó la bomba. Lejos de mostrarse afligida, la también conocida como ‘Bombón Asesino’ fue contundente: “No me sacaron, me salieron, me salí”.

La explicación fue aún más sorprendente: afirmó que existía un contrato que estipulaba su participación por solo tres semanas, alegando que se aburrió y no aguantó más el encierro.

La anécdota que compartió fue de oro: al regresar a Estados Unidos, un oficial de migración le preguntó por qué llevaba tantas maletas si supuestamente estaría dos meses y medio en el reality. “Me salí a las tres semanas porque no aguanté, fíjese”, le confesó al asombrado agente.

Como era de esperarse, sus declaraciones encendieron las redes sociales. ¿Una concursante con un contrato con fecha de caducidad? El revuelo fue tal que la propia Ninel tuvo que salir a apagar el fuego que ella misma avivó.

Al día siguiente, aclaró la situación con un mensaje que dejó a todos en las mismas: “Oigan y por cierto, ayer hicimos un live con el Mau. Estábamos en el cotorreo nosotros, estábamos bromeando”.

¿Y la verdad?

El misterio queda servido. Las reacciones en redes se dividen entre quienes creen que la artista sí pidió salir por no congeniar con el ambiente, aquellos que piensan que simplemente no tuvo los votos para seguir y los que se quedan con la duda de si en su “broma” había algo de verdad.

Una cosa es segura: Ninel Conde demostró que, dentro o fuera de la casa, siempre sabe cómo ser el centro de la conversación y mantener su nombre en boca de todos.

